Ремонтировать нельзя сносить: поставить запятую в нужном месте ответственным за переселение людей чиновникам помогают активисты ОНФ

Муниципалитеты отказываются признавать аварийными дома, которые угрожают со дня на день рухнуть на головы своих хозяев. Вместо этого развалюшки ремонтируют за счет средств программы капитального ремонта. Еще бы подорожник приложили.

«Было даже поручение Президента прокуратуре: проверить все программы капремонта с точки зрения их целесообразности и эффективности. И все равно огромное количество непригодного для проживания жилого фонда пытаются ремонтировать. ОНФ настаивает, что надо выводить аварийные дома из программы капремонта, включать их в реестр ветхого жилья», — считает член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

В Калужской области, например, эксперты ОНФ выявили семь аварийных дома, которые откапиталили, закрыв глаза на нормы Жилищного кодекса РФ.

Но теперь чиновникам станет сложнее «проворачивать» такие авантюры. Минстрой России упростил процедуру признания домов аварийными. Теперь достаточно двух-трех визуальных дефектов, чтобы отправить строение под снос.

https://www.stroygaz.ru/publication/item/igra-na-zanizhenie3/