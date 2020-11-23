Эксперты ОНФ возглавили рейтинг наиболее авторитетных волонтеров России

Центр политических исследований (ЦПК) впервые представил рейтинг самых влиятельных экспертов в сфере волонтерской деятельности. В него вошли эксперты Народного фронта, которые не только заняли ведущие позиции, но и возглавили список лучших.

Портал ЦПК напомнил, что десятки тысяч волонтеров проекта акции #МыВместе» в период пандемии коронавируса оказали помощь сотням тысяч россиян. Пандемия стала беспрецедентным кризисом мирового масштаба, для борьбы с которым потребовались не только силы и ресурсы государств, но и гражданского общества. 74% россиян также подчеркнули, что волонтеры оказывают существенную помощь населению во время пандемии коронавируса, отмечается в материалах исследования ВЦИОМ.

При этом, о самих волонтерах и волонтерских организациях зачастую рассказывается не так много. Информацию о них крайне редко публикуют даже средства массовой информации. ЦПК составил первый рейтинг экспертов в сфере волонтерской деятельности, который включает в себя специалистов из различных сфер. Он составлен с помощью расчета Индекса востребованности эксперта, который базируется на 4 критериях: упоминаемость, признание, популярность и оценка. Вся информация собиралась за последние 3 месяца – с 15 августа по 15 ноября.

По результатам рейтинга первое место заняла автор проекта ОНФ «Регион заботы», член Центрального штаба ОНФ Нюта Федермессер. Второе место принадлежит сопредседателю Центрального штаба ОНФ, генеральному директору АНО «Россия – страна возможностей» Алексею Комиссарову. Также в первую десятку вошли член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, член Центрального штаба ОНФ, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и координатор проекта ОНФ «Поиск», председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Кроме того, высокие позиции в топ-50 заняли сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева, заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич и советник руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

«В рейтинге экспертов доминируют не исследователи и научные сотрудники лабораторий, … а руководители и сотрудники практико-ориентированных организаций, занятых в реальном поле», – подчеркнул портал ЦПК.