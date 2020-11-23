Сотрудниками вневедомственной охраны Республики Коми предотвращены хищения с охраняемых объектов

Сотрудниками группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми с 16 по 22 ноября во время несения службы было задержано 4 человека за совершение различных преступлений и 33 человека за административные правонарушения. За неделю на пульт централизованной охраны поступило 89 сигналов «Тревога» из охраняемых объектов и квартир, из них в 7 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

В числе задержанных лиц оказались граждане, нарушавшие общественный порядок в ночных увеселительных заведениях, гостиницах и больницах. Так, в баре по улице Печорская нетрезвый мужчина вел себя агрессивно и мешал другим посетителям отдыхать. Администратор заведения нажал на кнопку тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.

Также сигнал «Тревога» поступил из медицинского учреждения. Сотрудники вневедомственной охраны оказали помощь врачам диспансера и задержали гражданина, который мешал обслуживанию пациентов.

В гипермаркете по Сысольскому шоссе росгвардейцами были задержаны граждане, которые пытались совершить хищение товаров, но были вовремя замечены службой безопасности.

Подозреваемые были доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. По данным фактам проводится проверка.