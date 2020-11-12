По итогам мониторинга ОНФ «С теплом – труба» отремонтирована теплотрасса на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре

По результатам рейдов активистов Общероссийского народного фронта в Коми в рамках мониторинга «С теплом – труба» власти Сыктывкара оперативно принимают меры. После сигнала общественников об изношенной изоляции труб теплоснабжения в жилом массиве в районе дома № 28 на Октябрьском проспекте ресурсоснабжающая организация привела теплотрассу в порядок.

Активисты ОНФ провели контрольный рейд и зафиксировали полностью восстановленную изоляцию на тепломагистрали. Предыдущий рейд в октябре 2020 г., когда в регионе уже настали первые холода, показал, что изоляция труб в этом месте превратилась в труху.

«Данное нарушение активисты ОНФ в Коми выявили по сигналам неравнодушных граждан и обратились в администрацию Сыктывкара. Отмечаем, что мэрия оперативно приняла меры и проинформировала общественников о проделанной работе по ремонту изоляции. Район, где были поврежденные трубы, расположен недалеко от центра города, наземная теплоцентраль снабжает здесь теплом немало многоквартирных жилых домов. Оперативное решение вопроса поможет людям лучше обогреть свои квартиры. Мониторинг ОНФ «С теплом – труба» в Коми будет продолжен», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Напомним, Сыктывкар по итогам мониторинга ОНФ «С теплом – труба» оказался на 41 месте в рейтинге по выявленным изношенным теплотрассам.

«По всем нарушениям активисты ОНФ в Коми обратились в администрацию Сыктывкара. И по всем сигналам ведется работа. По ряду объектов нарушения уже исправлены – как это произошло на Октябрьском проспекте», — отметила Анфилатова.

Ранее активисты ОНФ в Коми в рамках мониторинга «С теплом — труба» добились ремонта и утепления тепловой магистрали, проходящей вдоль улицы Станционной, недалеко от пересечения с улицей Морозова, добились исправления плохого состояния труб отопления в районе дома № 72 в поселке городского типа Верхний Чов, труб рядом с детскими садами № 14 и № 112 и школы № 43 в Сыктывкаре.

Активисты ОНФ с 2017 г. по всей стране проводят мониторинг «С телом – труба»: инспектируют состояние тепловых сетей, в ходе которых оценивают состояние тепловых трасс надземного типа. Эксперты Народного фронта выявляют случаи повреждения теплоизоляции трубопроводов, либо ее отсутствие, обращаются в органы власти для исправления ситуации.

Эксперты ОНФ в Коми обращаются к гражданам с просьбой сообщать о холодных батареях в социальных учреждениях и местах повреждения теплоизоляции теплотрасс. Сигналы о выявленных нарушениях также можно отправлять, заполнив онлайн-форму в сети Интернет.