В Сыктывкаре росгвардейцы задержали девушек, подозреваемых в хищении имущества

В одном из гипермаркетов Сыктывкара в вечернее время девушки попытались похитить алкогольную продукцию на сумму около полутора тысяч рублей. Сотрудники службы безопасности, заметив противоправные действия покупателей, нажали на тревожную кнопку. Автоэкипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыл на место происшествия, где выяснилось, что местные жительницы схожи по приметам в ориентировке дежурной части УМВД России по г. Сыктывкару.

Подозреваемые, находясь в бильярдном клубе, спрятались в одном из помещений заведения до его закрытия, а после похитили денежные средства из кассы и планшет на общую сумму более 17 000 рублей. С места происшествия девушки скрылись в неизвестном направлении.

Злоумышленницы были доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.