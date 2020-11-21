ОНФ в Коми в рамках мониторинга «С теплом – труба» добился ремонта участка теплотрассы в поселке Гарьинский села Пажга

​После сигнала активистов Общероссийского народного фронта в Коми местные власти организовали ремонт участка сельской теплотрассы на улице Октябрьской в поселке Гарьинский села Пажга Сыктывдинского района. Ранее в ходе мониторинга «С теплом – труба» общественникам поступила жалоба от жителей дома на этой улице на изношенную изоляцию труб теплоснабжения.

Общественники обратились к властям Пажги и района. В письме руководителю администрации Сыктывдинского района Любови Дорониной эксперты ОНФ в Коми указали, что сельская теплотрасса, ведущая к дому № 2а на улице Октябрьской в поселке Гарьинский, имеет множественные повреждения теплоизоляционного слоя, что приводит к низкой эффективности отопления жилых помещений. Также общественники проинформировали чиновников о жалобах жителей на то, что температурный режим в их доме не соответствует нормативам: в жилых помещениях температура воздуха составляет около 14 градусов, и людям приходится использовать электрические обогреватели, чтобы как-то согреться.

После сигнала ОНФ власти провели работу с обслуживающей трубу компанией, в итоге коммуникации к дому № 2 на улице Октябрьской в поселке Гарьинский были приведены в порядок. Жители поблагодарили общественников за помощь. Эксперты ОНФ отметили, что данная труба – длинная и необходимо привести в порядок и другие ненормативные участки.

«Повторно обратились в администрацию района с предложением организовать исследование тепловой магистрали на всем ее протяжении и принять меры по исправлению всех обнаруженных нарушений. Отмечаем, что органы власти оперативно отреагировали на обращение общественников по дому № 2а на улице Октябрьской, но хорошее дело необходимо довести до конца, чтобы у жителей других домов поселка Гарьинский не оставалось больше никаких вопросов. Ведь скоро наступит суровая северная зима. Нельзя допустить, чтобы люди мерзли в своих домах. Нельзя также забывать, что тепло и его потери при транспортировке люди оплачивают из своего кармана. В ходе мониторинга ситуации в поселке Гарьинский жители сообщили, что они платят по 5 тысяч рублей за тепло. Это большие деньги даже для горожан. Мониторинг ОНФ «С теплом – труба» будем продолжать и добиваться результатов», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Напомним, активисты ОНФ с 2017 г. по всей стране проводят мониторинг «С телом – труба»: инспектируют состояние тепловых сетей, в ходе которых оценивают состояние тепловых трасс надземного типа. Эксперты Народного фронта выявляют случаи повреждения теплоизоляции трубопроводов либо ее отсутствие, обращаются в органы власти для исправления ситуации.

Сигналы о выявленных нарушениях можно направлять, заполнив онлайн-форму в сети Интернет.