В Воркуте сотрудники вневедомственной охраны оперативно отработали сигнал «Тревога»

В Воркуте на пункт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога» из продуктового магазина. Сотрудница торговой точки, увидев, как женщина пытается спрятать в сумку продукты питания, нажала на кнопку тревожной сигнализации. Группа задержания вневедомственной охраны незамедлительно приехала на место происшествия и задержала злоумышленницу. Женщина была доставлена в дежурную часть ОМВД по г. Воркуте для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.