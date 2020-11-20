Офицер Росгвардии принял участие в церемонии посвящения сыктывкарских школьников в юнармейцы

В Сыктывкаре в Доме «Юнармии» состоялась торжественная церемония посвящения учащихся общеобразовательных организаций в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Почетными гостями мероприятия стали помощник начальника отделения по работе с личным составом Управления Росгвардии по Республике Коми капитан Михаил Чернивский, начальник местного отделения «Юнармии» Виталий Матехин, член правления КРОО «Ветераны ВМФ» Дмитрий Чемалин.

Для учащихся были организованы тематические площадки: стрельба в лазерном тире, сборка карты-пазла Республики Коми, проверка знаний воинских званий, шифрование слов при помощи азбуки Морзе, а также сборка-разборка автомата Калашникова. Офицер Росгвардии рассказал школьникам о воинских и специальных званиях, существующих в силовых структурах Российской Федерации, а также о порядке их присвоения.

В торжественной обстановке 25 девчонок и мальчишек приняли присягу, дав клятву быть верными Отечеству, помнить его героев, защищать слабых, быть патриотами и достойными гражданами России. Затем почетные гости вручили ребятам знаки и удостоверения юнармейца и пожелали им успехов в учебе и спорте, стремлений к новым знаниям и упорства в достижении целей.

В завершение мероприятия юнармейцы исполнили патриотическую песню «Служить России».