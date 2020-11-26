Чиновники отбирают у детей-инвалидов деньги на еду и лекарства

Родители детей-инвалидов жалуются на незаконное списание детских пособий за долги по постановлению судебных приставов. Такие случаи зафиксированы в Челябинской и Белгородской областях, а также в Коми, Крыму и Москве.

Снижение доходов на фоне пандемии в особой степени затронуло семьи с детьми-инвалидами: они обеспечивают детям не только питание, но также и необходимые для жизни лекарства и процедуры, и не могут урезать расходы. Из-за этого многие из них были вынуждены обратиться за заемными средствами.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что чиновники должны нести персональную ответственность за незаконные списания детских пособий: «Если лица или организации игнорируют требования закона, то такие случаи, особенно в нынешней непростой ситуации, должны становиться поводом для серьезнейших внутренних проверок и пристального внимания прокуратуры, соответствующих мер реагирования».