Военнослужащие Росгвардии Коми приняли участие в региональном этапе XXIX Международных Рождественских образовательных чтений

В Доме дружбы народов Республики Коми состоялось торжественное открытие и пленарное заседание региональных Рождественских Чтений на тему «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

Гостями мероприятия стали военнослужащие территориального управления Росгвардии, Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, представители духовенства, органов власти, специалисты различных ведомств, педагоги из разных городов и районов Республики Коми.

С приветственными словами к участникам обратились Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский, доктор богословия Питирим и секретарь Сыктывкарской епархии, доктор богословия архимандрит Филипп. Они отметили, что Международные Рождественские чтения – это единственный в России церковно-государственный форум, направленный на развитие православного образования, духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества церкви и государства в области образования и объединяющий большое количество людей.

Собравшиеся обсудили важные темы, связанные с культурой, образованием, воспитанием, семейной политикой, а также вопросами духовно-нравственного развития. Офицеры Росгвардии отметили значимость духовного и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, а также заверили о дальнейшем сотрудничестве при организации данной работы.