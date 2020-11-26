ОНФ предложил Правительству РФ принять пакет налоговых льгот для поддерживающего спортивную отрасль бизнеса

Эксперты ОНФ предлагают Правительству России принять пакет налоговых льгот для тех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые вкладывают средства в развитие спортивной индустрии, для стимулирования граждан регулярно заниматься спортом и привлечения инвестиций в эту сферу. Речь идет о льготах по налогу на прибыль, НДС, земельному и имущественному налогам, налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения.

Эти предложения прозвучали на экспертном совещании с участием активистов ОНФ, знаменитых спортсменов, представителей Минспорта РФ и профильных общественных организаций. Участники встречи договорились совместно подготовить проект поправок в Налоговый кодекс РФ.

«Изменения налогового законодательства в перспективе могут стать эффективным решением для того, чтобы увеличить долю граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом. Кроме того, предложенные налоговые льготы могут стать хорошим толчком для развития спортивной отрасли в целом: обеспечить появление новых спортивных объектов, квалифицированного персонала, спортивных мероприятий», – сказал координатор проекта ОНФ «Легенды спорта – детям», вице-президент Палаты налоговых консультантов России, член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Геннадий Сандырев.

Активное участие бизнеса в развитии спортивной отрасли позволит загрузить пустующие спортивные объекты, построенные за счет государства, обеспечить строительство новых, заметно расширит рынок физкультурно-оздоровительных услуг, которые может оказывать малый и средний бизнес, считают эксперты Народного фронта.

Заместитель директора департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта РФ Денис Гудков согласился с тем, что одна из важных задач – грамотно распоряжаться теми объектами, которые за последние годы построили за счет бюджета.

«Мы видим большой потенциал в передаче управления спортивными объектами предпринимателям, некоммерческому сектору ради более эффективного использования инфраструктуры. Мы сейчас формируем дорожную карту действий по поддержке, стимулированию бизнеса в сфере физкультуры и спорта. И обязательно подержим те предложения, которые действительно помогут повысить спрос в отрасли, будут способствовать ее развитию, привлечению инвестиций», – отметил Гудков.

Вложения в спортивную отрасль предусматривают и инвестиции в человеческий капитал – поддержку здоровья сотрудников. По словам участников экспертного совещания, в России есть немало успешных примеров такой поддержки.

Компании оплачивают своим работникам скидки в фитнес-клубах, организуют занятия йогой прямо в офисе, проводят корпоративные соревнования в командных видах спорта, создают собственную спортивную инфраструктуру. Предприниматели также вкладываются в организацию региональных спортивных состязаний, марафонов, спонсируют работу спортивных клубов.

«Чтобы такой политики придерживалось максимальное число предпринимателей, нужно сформировать устойчивый тренд «инвестировать в спорт – это выгодно», – подчеркнул олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.

К примеру, бизнес, который заинтересован в строительстве, реконструкции, эксплуатации спортивных объектов, нуждается в первую очередь в освобождении от налога на такие объекты и земельные участки, на которых они расположены.

Директор Центра поддержки предпринимательства Воронежской области Андрей Демидов рассказал, что в его регионе власти уже предусмотрели пакет льгот для тех, кто инвестирует в спортивную отрасль. В их числе льготы по налогу на имущество организаций и возможность получить земельный участок без торгов, если на нем планируется построить социально значимый объект. В результате сейчас в области реализуются девять инвестиционных проектов – спортивные комплексы, крытый футбольный манеж, школа картинга, катки и т.д.

Компании, которые не инвестируют в строительство спортивных объектов, но регулярно тратятся на приобретение спортивно-оздоровительных услуг для собственных нужд, заинтересованы в том, чтобы такие расходы учитывались при расчете налога на прибыль.

«Я полагаю, что высвобождение части денежных средств благодаря такой льготе позволит бизнесу увеличить объем регулярных инвестиций в отрасль», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

«У плательщиков НДС высвободятся дополнительные средства на спортивные нужды, если перечень вычетов по НДС дополнить суммами налога, предъявленными при покупке товаров, работ и услуг, которые связаны со строительством, реконструкцией, содержанием спортивной инфраструктуры. Но при условии, что оказание услуг в области физической культуры и спорта не является основным источником дохода такой организации», – уточнил Сандырев.

В свою очередь первый вице-президент Ассоциации производителей и экспортеров отечественных спортивных товаров и оборудования Константин Вырупаев выступил за снижение ставки налога на добавленную стоимость до 10% для отечественных производителей спортивных товаров и оборудования.

«Такая преференция уже существует для индустрии детских товаров. И мы видим, что индустрия очень хорошо и динамично развивается. Что даст снижение НДС? Снизится стоимость спортивных товаров, а значит, и общая стоимость занятий физкультурой и спортом, вырастет их конкурентоспособность. Плюс у производителей появится больше возможностей помогать детскому спорту», – сказал Вырупаев.

Поддержать российских производителей призвал и член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае, президент Регионального союза боевых искусств Андрей Белоглазов. По его словам, западные компании на этом рынке – уже десятки лет, и конкурировать с ними россиянам очень сложно: российским производителям нужно несколько лет, чтобы поднять качество на конкурентный уровень, подготовить персонал, занять свою нишу на рынке.

Для вовлечения в развитие спорта малого и среднего бизнеса эксперты ОНФ предложили ввести льготы по налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения. При расчете налога должны учитываться суммы, которые предприниматель тратит на строительство и содержание спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов, спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги для своих работников.

«Наша компания производит спортивную экипировку. И нам часто приходится отказывать детским, общественным организациям, которые просят помочь с экипировкой. Покупательский спрос сейчас сильно сократился, а за ним уменьшились и суммы, которые мы можем потратить на такие добрые дела. Поэтому я предлагаю хотя бы часть той благотворительной помощи, которую компании адресно оказывают различным спортивным организациям, включить в состав расходов по упрощенной системе налогообложения, на которой мы находимся», – предложил руководитель пермской компании Maxxisport Андрей Максимов.

Многие эксперты подчеркнули, что в особенно сложном положении сейчас находится детский спорт – именно ему сейчас нужна максимальная поддержка.

«Когда бизнес вкладывается не в профессиональный, а в детский спорт, то тут можно говорить скорее об альтруизме, чем о выгоде. Я как руководитель детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва чувствую колоссальную нехватку поддержки со стороны бизнеса. Пандемия лишила многие компании возможности нам помогать. И налоговые льготы для них были бы сейчас очень своевременны», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова.

Исполнительный директор баскетбольного клуба «Парма» Михаил Дмитриев подтвердил, что найти спонсоров для команды сейчас невозможно. «Бизнес готов вкладывать в спорт только в том случае, если он будет понимать свои преференции от этих вложений», – добавил он.

Поддерживать детский спорт призвал заслуженный тренер СССР и России, член Зала славы ФИБА, глава Баскетбольной академии олимпийских чемпионов братьев Гомельских Евгений Гомельский: «Убежден, что бизнесмен хотел бы вкладывать деньги туда, откуда будут какие-то дивиденды и где еще будет приятно сердцу. И пусть на первом месте будут вложения в детские спортивные школы, училища олимпийского резерва, в те клубы, где думают о будущем российского спорта».

С ним согласился мастер спорта международного класса по футболу, вице-председатель МГФСО «Спартак» Евгений Ловчев: «Надо очень дифференцированно давать налоговые льготы тому бизнесу, который вкладывает деньги в спорт. Необходимо, чтобы эти деньги несли пользу, а не просто давали возможность бизнесу что-то урвать на льготах».

По итогам обсуждения заместитель директора департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта РФ Денис Гудков отметил, что услышал «огромный объем отличных предложений, которые требуют проработки».

«Полностью поддерживаю тезис, что ключевая задача – это поддержка спроса. Мы знаем те идеи, которые существуют: кешбэк по примеру того, который есть в туризме, корпоративный вычет по налогу на прибыль, социальный заказ, от фитнеса поступали предложения ввести невозвратные абонементы и включить фитнес-услуги в ДМС. Мы готовы все эти идеи рассмотреть. Если ОНФ организует мероприятия по этим темам, мы готовы в них участвовать», – заключил представитель Минспорта.