Вневедомственная охрана по ориентировке полицейских доставила подозреваемого, похитившего брендовые товары

Местный житель, находясь в одном из пунктов выдачи товаров по ул. Пушкина, тайно похитил товар на общую сумму более 42 000 рублей. После совершения хищения молодой человек скрылся с места преступления. Администратор пункта выдачи заказов, заметив пропажу товара, незамедлительно сообщила о случившемся в дежурную часть полиции УМВД России по г. Сыктывкару. На месте происшествия полицейскими была составлена ориентировка на подозреваемого в хищении имущества и ориентированы все пешие и автопатрули полиции и Росгвардии.

Группа задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, опознала юношу, описанного в ориентировке, и доставила его в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1999 года рождения, раннее попадавший в поле зрения полицейских.

По данному факту проводится проверка.