Роддома дарят нам жизнь, сегодня они могут подарить кому-то жизнь повторно

Эксперты ОНФ поддержали временное перепрофилирование части роддомов под Covid-центры для спасения жизней. Врачи обращают внимание на необходимую для лечения больных инфраструктуру, которая имеется в роддомах: к ним подведен кислород, что позволяет перепрофилировать медучреждение без переоборудования.

Координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Совета матерей Татьяна Буцкая на примере Омска показала, что роддома по-прежнему доступны для беременных – от перепрофилированного роддома №5 до перинатального центра ехать не больше 30 минут.

«Мы должны помнить, что тот кислород, который есть в родильных домах, спасает жизнь. Перепрофилирование роддомов – это вынужденная мера. Мы должны подумать о своих близких, которые могут заболеть. Мы за жизнь, мы за жизнь каждого, и, надеюсь, что все это скоро закончится, и мы вернемся к нашему обыкновенному образу жизни», — прокомментировала Буцкая.