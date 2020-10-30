Сотрудник лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Коми напомнил жителям региона об ответственности за утрату гражданского оружия

В Сыктывкаре в режиме видеоконференцсвязи состоялась прямая линия по вопросам профилактики утраты и хищения оружия при участии сотрудника Центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии и представителей Центра обеспечения деятельности администрации Главы Республики Коми.

На вопросы жителей и гостей столицы ответил инспектор отделения контроля за оборотом оружия старший лейтенант полиции Андрей Адамко. Офицер отметил, что одной из самых распространенных причин утраты гражданского оружия является несоблюдение владельцами мер предосторожности, как при транспортировке оружия, так и при его ношении во время охоты. «За десять месяцев 2020 года на территории Республики Коми допущено 83 случая утраты гражданского оружия, кроме того допущено три факта хищения оружия. Зачастую владельцы гражданского оружия, следуя на место охоты на лодке, не уделяют особого внимания нахождению оружия в лодке. При незначительном столкновении плавательного средства на воде с каким-либо препятствием лодка может опрокинуться, а оружие упасть в воду. Как правило, дальнейшие поиски оружия владельцами в воде не заканчиваются успехом», — рассказал сотрудник Росгвардии.

Отвечая на вопросы граждан, старший лейтенант полиции Андрей Адамко пояснил, что в соответствии с действующим законодательством РФ нарушение правил ношения оружия влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года. Кроме того, за утрату гражданского нарезного оружия, повлекшую за собой доступ к данному оружию посторонних лиц, владелец оружия может быть привлечен и к уголовной ответственности. Так, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение гражданского нарезного оружия, его основных частей, боеприпасов наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

«В сентябре 2020 года на территории Сыктывкара установлен факт передачи владельцем гражданского оружия двух единиц гладкоствольного оружия постороннему лицу. Впоследствии третье лицо совершило преступление с применением огнестрельного оружия. Таким образом, законный владелец будет привлечен к административной либо уголовной ответственности, а принадлежащее ему оружие изъято», — привел пример офицер.

В завершение мероприятия представитель Росгвардии напомнил о необходимости соблюдения правил оборота оружия при его хранении (ношении, транспортировании, перевозки) как в повседневной деятельности, так и при проведении охоты. «Строгое соблюдение правил обращения с оружием, а также правил его оборота предостережёт от причинения вреда, как своему здоровью, так и окружающих вас граждан», — подчеркнул старший лейтенант полиции Андрей Адамко.