В Сыктывкаре представители Росгвардии обсудили вопросы взаимодействия с редакцией детского журнала «Радуга»

В Сыктывкаре состоялась рабочая встреча представителей пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Коми с главным редактором детского иллюстрированного издания «Радуга» Ниной Новиковой.

Начальник пресс-службы майор полиции Вера Крючек выступила с предложением о подготовке материалов, посвященных пятилетию со дня образования войск национальной гвардии, а также проведении тематических конкурсов для юных читателей.

В завершение встречи представители Росгвардии и редакция журнала поблагодарили друг друга за сотрудничество и договорились о создании новых совместных проектов по военно-патриотическому направлению для подрастающего поколения.

Справочно:

Детский журнал «Радуга» рекомендован для самостоятельного и совместного чтения родителей и детей до 12 лет. На страницах журнала представлены произведения известных писателей Республики Коми, материалы, способствующие развитию речи, памяти и мышления читателей, информация об истории, культуре, искусстве и многое другое.