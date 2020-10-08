8 октября сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник

Именно в этот день 1992 года Указом Президента Российской Федерации для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками были сформированы первые отряды СОБР.

С 2016 года специальные отряды быстрого реагирования включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сегодня сотрудники СОБР участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождают заложников, обеспечивают силовую поддержку оперативно-разыскных и иных мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на Росгвардию.

Подготовка сотрудников проходит в профильных учебных центрах по различным специальностям: здесь готовят снайперов, высотников, взрывотехников. Спецподразделения СОБР обеспечены современными видами оружия, военной и специальной техникой, новейшей экипировкой.

За 28 лет существования на счету доблестных сотрудников СОБР освобождение сотен заложников, задержания криминальных групп, нейтрализация незаконных бандформирований, вооруженных преступников, пресечение незаконного распространения оружия и наркотиков, мероприятия по защите и охране должностных лиц и иностранных делегаций.

С начала 2020 года сотрудники СОБР принимали участие в проведении более 16 000 мероприятий, в ходе выполнения которых задержано более 6400 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Изъято более 1000 единиц огнестрельного оружия и 94 взрывоопасных предмета, 327 кг взрывчатых веществ и более 51 кг наркотиков.

За проявленные мужество и героизм 37 сотрудников СОБР удостоены высокого звания Героя России, 28 из которых — посмертно. Свыше 4 тысяч сотрудников награждены орденами и медалями, 308 сотрудников погибли при выполнении служебного долга.

СОБР по праву считаются элитой войск национальной гвардии Российской Федерации. Сотрудники СОБР ежедневно с риском для жизни выполняют ответственные задачи ради безопасности и спокойствия граждан.