В Республике Коми завершился полевой выход СОБР

Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Республике Коми провели полевой выход, в ходе которого спецназовцы на практике оттачивали необходимые в повседневной оперативной деятельности навыки и умения. Личный состав СОБР отработал вопросы обезвреживания вооруженных преступников. Была осуществлена проверка индивидуальной и групповой экипировки, предназначенной для работы в сложных климатических условиях. На заключительном этапе полевого выхода было проведено тактико-специальное занятие, в условиях максимально приближенным к реальной обстановке.

«Со всеми поставленными задачами сотрудники спецподразделения справились успешно. Личный состав продемонстрировал высокий профессиональный уровень и готовность к выполнению служебно-боевых задач», – отметил командир СОБР Управления Росгвардии по Республике Коми полковник полиции Роман Тарасенко.