Дорожная инспекция ОНФ продолжает работу с профильными обращениями, поступившими в проект «Прямая Линия. Продолжение»

В ходе работы с проектом ОНФ «Прямая Линия. Продолжение» с февраля этого года проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» взял в работу 111 обращений. Граждане жалуются на плохие дороги в сельской местности, проезды во дворах многоквартирных домов и частном секторе. На проект «Прямая Линия. Продолжение» поступили обращения граждан по поводу ненормативного состояния дорог или локальных дефектов, включая ямы, отсутствие разметки, дорожных знаков и т.д. Координатор проекта сначала проверял, добавлена ли эта проблема на карту убитых дорог. Если да, то по ней отправлялся запрос ответственным и контролирующим органам власти в зависимости от ситуации. Если проблема отсутствовала на интерактивной карте, то этот участок добавлялся на карту убитых дорог, где в автоматическом режиме он уходил в систему «Эталон», а затем перенаправлялся ответственному структурному подразделению региональных или местных органов власти. Из поступивших обращений на карту убитых дорог добавлено 76 участков, четыре из которых система «Эталон» перевела в статус «Дороги по БКАД», что означает ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, из Клепиковского района Рязанской области поступила жалоба на ненормативное состояние дороги от пос. Тума до дер. Норино. В ответе, полученном от ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области», говорится, что капитальный ремонт автодороги Тума – Малахово – Колесниково – Акулово общей протяженностью 20 км запланирован на 2024 г. в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт же автодороги Колесниково – Норино в 2020 г. не предусмотрен. Однако с целью обеспечения безопасного движения автотранспорта на участках дороги будет рассмотрена возможность провести ямочный ремонт. Вопрос полноценного ремонта автодороги Колесниково – Норино будет рассмотрен при формировании госпрограммы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» на последующие плановые периоды. За семь месяцев работы с проектом «Прямая Линия. Продолжение» было направлено 22 запроса, из них 17 – в органы местного самоуправления, 5 – в региональные органы исполнительной власти. На сегодняшний день в адрес проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» поступил 21 ответ. Из них следует, что два участка дорог отремонтированы, восемь – включены в планы ремонта на будущие периоды, на восьми участках произведен текущий ремонт, по двум участкам выдано предписание органам власти на устранение выявленных дефектов. Можно сделать вывод, что власти стараются исправить проблемы, о которых говорится в обращениях. И если участок дороги не включен в текущий план ремонта и не запланирован ремонт на последующие периоды, то производится ямочно-карточный ремонт, грейдирование или отсыпка асфальтовой крошкой. Так, администрация города Ульяновска в своем ответе сообщает, что на автодороге по ул. Фестивальной в июле текущего года велись работы по ямочно-карточному ремонту асфальтобетонного покрытия. На участке от дома №57 до дома №75 по этой улице планируется выполнить работы по устройству нового асфальтового покрытия. В г. Пушкино Московской области участок дороги в мкр. Мамонтовка по ул. Центральной в районе домов №1Б, 3А, 5В, 9Б, 9Г был отсыпан асфальтовой крошкой, и указанные в обращении подтопления отсутствуют. Власти села Угловое Республики Крым отвечают, что по ул. Свидерского, на которую пожаловались граждане, проходит автомобильная дорога Угловое – Фурмановка. В 2018 г. был организован электронный аукцион на ремонт этой дороги. В период с конца 2018 до начала 2020 г. провели ряд мероприятий по ремонту: установлены бордюры и уложен асфальт на пешеходной дорожке, произведены вырезка неровностей – ям, выбоин – и их асфальтирование. Однако работы выполнены не в полном объеме и контракт с исполнителем расторгнут. Представители ГУП РК «Крымавтодор» заявляют, что планируется провести повторный аукцион по ремонту этого участка дороги. Администрация Пушкиногорского района Псковской области по жалобе жительницы деревни Торболы сообщает, что в июле текущего года подписано соглашение с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области о включении в план ремонта на 2020 г. автодороги от а/д «Поляне – Острие – Позолотино» до деревни Торболы выборочно 390 п.м. В Брянске жители пожаловались на состояние дорожного покрытия по пер. Полесскому в Фокинском районе города. Несколько лет люди ждали обещанный ремонт, но несмотря на предписания прокуратуры, его так и не было. На вызовы не ехали ни машины скорой помощи, ни такси. Теперь Брянская городская администрация сообщила, что работы по капремонту автодороги по пер. Полесскому проведены. Работа с проектом продолжится. «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» будет держать на контроле работу властей по тем обращениям, где ремонт дорог с ненормативным покрытием был запланирован на последующие периоды.