Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает гражданам о правилах безопасности при обращении с оружием

Проводимый анализ происшествий, связанных с применением зарегистрированного в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации оружия, показывает, что зачастую граждане по своей личной вине допускают указанные факты.

Так, в мае текущего года охотник при следовании на лодке с мотором по реке Вычегда в результате неосторожного обращения с оружием причинил себе огнестрельное ранение поясничной области, от чего впоследствии скончался. В сентябре, как раннее сообщалось пресс-службой территориального управления Росгвардии, в Троицко-Печорском районе при осуществлении охоты один из мужчин в темное время суток произвел выстрел из охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом по кустам, вследствие чего причинил ранение руки своему товарищу.

Всего в 2020 году на территории Республики Коми допущено три подобных факта. Кроме того, допущено два факта применения гражданами оружия в состоянии опьянения. Отец и сын, находясь на охоте, распивали спиртные напитки. Во время отдыха между ними возник конфликт, и отец произвел выстрел из охотничьего карабина в грудную клетку своему сыну.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми напоминает жителям региона о соблюдении правил оборота оружия при его хранении (ношении, транспортировании, перевозки) как в повседневной деятельности, так и при проведении охоты. Строгое соблюдение правил обращения с оружием, а также правил его оборота предостережёт от причинения вреда, как вашему здоровью, так и окружающих вас граждан.