Активисты ОНФ в Коми и учащиеся Сыктывкара поздравили педагогов сферы дополнительного образования детей с Днем учителя

Активисты ОНФ в Коми и воспитанники Дворца творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара поздравили с Днем учителя всех педагогов и сотрудников организаций дополнительного образования детей в регионе, в том числе экспертов проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в республике.

«Уважаемые представители сферы дополнительного образования Республики Коми и города Сыктывкара. Любимые наши учителя, педагоги и просто замечательные люди. С огромный уважением и благодарностью в сердце мы поздравляем вас с Днем учителя! Мы высоко ценим и уважаем щедрость ваших любящих сердец, за преданность делу и за равные возможности детям!», — сказали ребята в видеопоздравлении.

В конце они прочитали теплое стихотворение.

Вы нам дарите столько внимания,

Так заботливы, верите в нас!

Быть учителем − это призвание,

А не просто работа для вас!

«Теплые слова представителей юного поколения для педагогов — экспертов Народного фронта в Коми и всех педагогов сферы дополнительного образования детей — это самая дорогая награда за добросовестный труд», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, эксперт проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Коми Елена Шилова.

В создании видеопоздравления приняли участие учащиеся объединений «Пауза», «Мастер игры», «Вега», «Совет учащихся» Дворца творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара.

«Это талантливые и неравнодушные ребята, у которых все получается. С такой молодежью наша страна может уверенно смотреть в будущее», — отметила педагог-организатор Валерия Горчакова.

Активисты ОНФ в Коми в День учителя распространили видеопоздравление в социальных сетях.

Напомним, проект Общероссийского народного фронта «Равные возможности — детям» создан в марте 2017 г. с целью обеспечить каждого ребенка возможностью бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи.