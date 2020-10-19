ОНФ в Коми призвал жителей сообщать через сеть интернет о поврежденных теплотрассах

Активисты Общероссийского народного фронта с 2017 года по всей стране инспектируют состояние тепловых сетей, в ходе которых оценивают состояние тепловых трасс надземного типа. В ходе рейдов по дворовым территориям эксперты Народного фронта выявляют случаи повреждения теплоизоляции трубопроводов либо ее отсутствие.

Эксперты Народного фронта в Коми обращаются к гражданам с просьбой сообщать о холодных батареях в социальных учреждениях и местах повреждения теплоизоляции теплотрасс.

Сигналы о выявленных нарушениях необходимо отправлять, заполнив ссылку на онлайн форму в сети интернет:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfACpQtJBaDUxLJ4reHjtrXOs6fzICCYLKKoy1XUPqIo3emOg/viewform

Если такой возможности нет, то сигналы можно направить в адрес регионального исполкома ОНФ в Коми по эл. почте: 11region@onf.ru или по телефону: 8 (8212) 21-56-67.

«Основной производственной задачей при эксплуатации тепловых сетей является обеспечение надежного, бесперебойного теплоснабжения потребителей. Опыт эксплуатации тепловых сетей в России показывает, что контроль за реальными тепловыми потерями на них, как правило, не проводится, хотя в ряде случаев можно выявить, что до 50% транспортируемой теплоты не доходит до потребителя из-за нарушения (отсутствия) теплоизоляции и утечек теплоносителя», — отметила член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

По итогам инспекции будут организованы круглые столы, с представителями местных органов власти, ресурсоснабжающих организаций, ответственных за состояние теплосетей. Каждый поврежденный участок теплотрассы попадёт в дорожные карты по восстановлению теплоизоляции с конкретными сроками и ответственными. ОНФ проконтролирует дальнейшее исправление теплоизоляции трубопроводов.