В Воркуте сотрудник ОМОН оказал помощь девушке, пострадавшей в ДТП

В Воркуте сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми старшина полиции Анатолий С., направляясь на личном транспорте на службу, стал очевидцем дорожно-транспортного происшествия с участием автомашин Mitsubishi-1200 и Chevrolet Lanos на перекрестке улиц Автозаводская — Проминдустрии. Росгвардеец незамедлительно остановился и направился к месту происшествия. Из автомобиля Chevrolet вышла девушка, которая в автомашине находилась в качестве пассажира. Она пожаловалась на боль в области головы и головокружение. Информацию о дорожно-транспортном происшествии сотрудник ОМОН передал в дежурную часть ОГИБДД и, следуя инструкции дежурного, на своем личном транспорте отвез пострадавшую в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.