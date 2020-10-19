После сигнала ОНФ о срыве сроков строительства ФАПов глава Коми взял вопрос на личный контроль

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Коми по поводу массового срыва сроков строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в регионе глава республики Владимир Уйба взял вопрос на особый контроль. Это произошло по итогам совещания в администрации руководителя региона с участием общественников, где были достигнуты договоренности о решении вопросов строительства медицинских объектов на селе. На 19 объектах в республике, где в 2020 г. запланировано строительство ФАПов, работы не начаты до сих пор.

Медицинские объекты должны быть построены в деревнях и селах в восьми районах Коми: Корткеросском, Ижемском, Усть-Куломском, Усинском, Сосногорском, Сыктывдинском, Сысольском и Усть-Вымском.

«Активисты ОНФ в Коми с помощью общественных помощников посмотрели, как строятся новые ФАПы. Картина, к сожалению, везде одна и та же – на объектах нет техники, нет ничего. Ситуация с задержкой настораживает, учитывая серьезные проблемы с доступностью медицинской помощи в сельских районах Коми», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Общественники в качестве примера рассказали о ситуации в деревне Важкурья Корткеросского района. Там они побывали в рейде вместе с журналистами и представителями Российского союза сельской молодежи.

Старый медицинский пункт в Важкурье представляет собой удручающее зрелище — это ветхое строение, в котором практически нет условий оказания медицинской помощи больным людям. Для пациентов и самих медработников нет даже туалета. На проблему инфраструктуры накладывается и кадровый вопрос: старый ФАП в деревне работает только два дня в неделю и только по три часа.

«В таких условиях строительство новых ФАПов здесь и в других деревнях и селах – жизненная необходимость, в том числе для привлечения кадров. Ведь новые пункты – это не только качество и доступность первичной медицинской помощи гражданам, но и условия для работы самих медработников», — пояснила эксперт ОНФ в Коми, председатель регионального отделения Российского союза сельской молодежи Анна Щербакова.

Активисты ОНФ выявили, что изначально проблема была в выделенных земельных участках. На некоторых были старые строения, почти на всех — сети электричества или связи, некоторые участки располагались в водоохранных зонах рек или в санитарной зоне кладбищ.

Как рассказали в министерстве строительства и дорожного хозяйства Коми, для решения всех проблем по каждому участку была проведена работа, в том числе по приведению их в надлежащий вид. Этим занималось ГКУ «Служба единого заказчика Республики Коми». Активно подключились и администрации муниципалитетов. В ведомстве отметили, что на сроки также повлияли ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Но сейчас все изначальные огрехи исправлены, пояснили представители Минстроя.

На сегодня пять ФАПов находятся на государственной экспертизе. Ее окончание ожидается до конца октября. Еще шесть объектов должны пройти экспертизу до конца ноября. По восьми ФАПам 15 и 16 октября 2020 г. проведены электронные аукционы. По ним контракты будут подписаны в ближайшие 10 дней, заверили в Минстрое Коми.

Региональные власти проинформировали, что все 19 ФАПов планируется построить к лету 2021 г. Активисты ОНФ в Коми проведут мониторинг выполнения достигнутых договоренностей.