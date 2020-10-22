ОНФ в Коми добивается ремонта тепловой магистрали на улице Зои Космодемьянской в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми добиваются полного ремонта изоляции труб теплоснабжения у дома № 22а на улице Зои Космодемьянской в Сыктывкаре. На основании сигнала граждан общественники обратились в администрацию муниципалитета с просьбой принять меры по прекращению в этом месте потерь тепла. В итоге работы были выполнены. Однако во время проверочного рейда общественники увидели, что на другом участке достаточно протяженной магистрали также имеются повреждения изоляции. Активисты ОНФ повторно обратились в администрацию для принятия мер.

Общественники установили, что повреждения изоляции труб в районе дома № 22а на улице Зои Космодемьянской отремонтированы качественно. Данные трубы обеспечивают теплом много домов по этой улице. Проверив состояние магистрали, активисты ОНФ зафиксировали новое существенное повреждение изоляции у домов № 22 и 22б.

«Конечно, же этот факт активисты ОНФ в Коми не оставили без внимания. Общественники сфотографировали поврежденный участок и также направили обращение в администрацию Сыктывкара для принятия мер по исправлению ситуации. Кроме того, попросили власти в преддверии зимы полностью провести оценку состояния тепловых наземных коммуникаций в городе, чтобы оперативно работать с компаниями жилищно-коммунального комплекса по устранению недостатков. В дальнейшем будет проведен новый проверочный рейд», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Общественники проводят всероссийский мониторинг ОНФ «С теплом – труба», в ходе которого оценивают состояние коммуникаций надземного типа. В ходе рейдов эксперты Народного фронта выявляют случаи повреждения теплоизоляции трубопроводов либо ее отсутствие и обращаются в органы власти, в том числе надзорные, для устранения нарушений.

Так, в октябре 2020 г. на основании сигналов граждан эксперты ОНФ в Коми зафиксировали существенные повреждения изоляции труб в районе дома № 13 по улице Малышева, а также вдоль улицы Можжевеловой в сквере местечка Дальний рядом с улицей 2-й Новосельской. По итогам рейдов общественники также обратились в администрацию.

Напомним, в августе 2020 г. активисты ОНФ в Коми выявили серьезные повреждения изоляции на тепловой магистрали вдоль улицы Станционной недалеко от пересечения с улицей Морозова в Сыктывкаре. После этого обратились к местным властям с просьбой принять меры по исправлению ситуации. Благодаря совместным усилиям мэрии и тепловой компании нарушения были оперативно устранены.

Мониторинг ОНФ «С теплом – труба» направлен на обеспечение надежного, бесперебойного теплоснабжения потребителей. Особенно это важно в преддверии зимы и в период пандемии новой коронавирусной инфекции, отметили общественники.