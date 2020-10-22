ОНФ представил Президенту III доклад о контроле за ходом строительства фельдшерских пунктов

Доклад с промежуточными итогами контроля Народного фронта за строительством, ремонтом и оснащением ФАПов, подписанный сопредседателем Центрального штаба ОНФ, доктором Леонидом Рошалем и руководителем Исполкома ОНФ Михаилом Кузнецовым, направлен Президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину.

«От присутствия поблизости доступной медицинской помощи зачастую зависит выживание всего населенного пункта. Именно поэтому задача по строительству и реконструкции фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов была признана одной из важнейших на самом высоком государственном уровне, а ее решение стало одним из основных мероприятий федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», – подчеркнул Леонид Рошаль.

В числе рисков неисполнения федерального проекта в докладе ОНФ указано на возможное незавершение в установленный срок строительства 58 объектов в 16 субъектах РФ. Эту информацию прокомментировали члены Центрального штаба ОНФ.

«В сентябре «Молодежка ОНФ» провела мониторинг в Пензенской, Смоленской, Новгородской, Омской областях, Хакасии, Якутии и Ямало-Ненецком АО, – сообщил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич. – 30 из 46 проверенных объектов – лишь в процессе строительства, завершены – 8. К стройке даже не приступали на 8 ФАПах, при этом срок сдачи еще не подошел для 3-х из них. В числе положительных фактов: построены и сданы в срок по контракту 8 объектов. Мы планируем продолжить мониторинг, чтобы проверить возведение ФАПов на предмет соответствия реального положения и графика завершения работ по контрактам».

«В сентябре активисты Российского союза сельской молодежи собрали информацию о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в 790 селах, – рассказала координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», председатель РССМ Юлия Оглоблина. – Более 20% объектов строятся с отставанием от сроков, определенных государственными контрактами. При этом строительство 26 объектов, которые уже должны быть сданы в эксплуатацию, даже не начиналось. Особое возмущение вызывает бездействие региональных властей, которые не предприняли мер по расторжению контрактов там, где подрядчики очевидно не справляются с выполнением работ. Такое положение дел мы считаем недопустимым. В очередной раз убеждаемся в необходимости гражданского контроля. Наша главная цель – добиться результата, который достигнут, только если медорганизация приступила к приему пациентов».

«Главными характеристиками медицинской помощи для большинства граждан являются ее доступность и качество: современные ФАПы и подготовленные кадры помогают решать эту задачу. Важно, чтобы сроки строительства не затягивались и объекты вовремя вводились в эксплуатацию, это особенно важно в осенний период. В этом мониторинге совместно с партнерами проекта участвуют и наши добровольцы», – уточнил член Центрального штаба ОНФ, председатель движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

В докладе ОНФ также отмечается, что в случае незаключения в ближайшие сроки контрактов по созданию 70 ФАПов в 14 субъектах Российской Федерации возникает риск незавершения их строительства до наступления зафиксированной в федеральном проекте даты достижения целевого показателя. Информацию о закупочных процедурах и контрактах на создание 1139 ФАПов посредством ЕИС анализировали эксперты Бюро расследований ОНФ.

«Кроме того, Бюро расследований ОНФ изучило условия контрактов и обнаружило, что в 21,7% из них гарантии на работу предоставляются на срок от одного года до полутора лет. Но для того чтобы ФАП заработал полноценно, нужно закупить оборудование, найти фельдшера и жилье для него, получить лицензию на медицинскую деятельность. Эти процессы могут занять еще год. То есть к тому моменту, когда ФАП начинает полноценно работать, проходит гарантийный срок, и в случае проблем заказчик вынужден ремонтировать его за свои средства, поскольку не может обратиться к исполнителю, – подчеркнул координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы РФ Антон Гетта. – Для сравнения, в 38,5% контрактов гарантийный срок составляет 5 лет, в 27,9% – от 3 до 2,5 лет, гарантии на 2 года прописаны в 11,9% контрактов. Мы считаем, что должны быть сформированы оптимальные требования и типовые условия как на покупку готовых ФАПов, так и на их строительство».

У 11 объектов, созданных (замененных) в 2019 г., из пяти субъектов РФ к обозначенному Минздравом России сроку отсутствовала лицензия на осуществление соответствующей медицинской деятельности. В ОНФ отмечают, что зафиксировано несоблюдение сроков внедрения информационных технологий в деятельность медицинских организаций.

«Отмечаю необоснованно затянутые сроки ввода в эксплуатацию и лицензирования уже построенных ФАПов: когда само здание уже возведено, коммуникации к нему подведены и закуплено оборудование, однако ФАП все еще не работает из-за того, что не готовы лицензионные документы. Такие объекты зафиксированы в Республике Калмыкия, Пермском крае и Владимирской области. ОНФ неоднократно требовал сократить сроки ввода уже построенных объектов. Это недопустимо, когда лицензирование может занимать целый год. Правительству необходимо ускорить эту работу», – резюмировал сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.