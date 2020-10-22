Вневедомственная охрана Республики Коми приглашает на службу
Вневедомственная охрана войск национальной гвардии России по Республике Коми проводит отбор граждан для прохождения службы на должностях — полицейский группы задержания и полицейский-водитель.
Вакансии доступны в городах: Сыктывкар, Вуктыл, Усинск и в Усть-Вымском районе.
Преимущества службы:
— Полный социальный пакет;
— Зарплата от 30 до 50 т.р. с постоянным ростом;
— Получение специального звания полиции;
— Получение пожизненной пенсии через 13 лет службы;
— Страховка и медицинское обслуживание;
— Ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска с членом семьи;
— Право на получение компенсации на приобретение жилья при выслуге от 10 лет;
— Бесплатное обслуживание в ведомственных поликлиниках;
— Возможность обучения в ведомственных ВУЗах.
Более подробную информацию вы можете узнать по телефону в г. Сыктывкаре
28-10-47.