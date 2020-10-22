Вневедомственная охрана Республики Коми приглашает на службу

Вневедомственная охрана войск национальной гвардии России по Республике Коми проводит отбор граждан для прохождения службы на должностях — полицейский группы задержания и полицейский-водитель.

Вакансии доступны в городах: Сыктывкар, Вуктыл, Усинск и в Усть-Вымском районе.

Преимущества службы:

— Полный социальный пакет;

— Зарплата от 30 до 50 т.р. с постоянным ростом;

— Получение специального звания полиции;

— Получение пожизненной пенсии через 13 лет службы;

— Страховка и медицинское обслуживание;

— Ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска с членом семьи;

— Право на получение компенсации на приобретение жилья при выслуге от 10 лет;

— Бесплатное обслуживание в ведомственных поликлиниках;

— Возможность обучения в ведомственных ВУЗах.

Более подробную информацию вы можете узнать по телефону в г. Сыктывкаре

28-10-47.