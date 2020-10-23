Сотрудники сыктывкарского ОМОН почтили память погибшего бойца отряда

В Сыктывкаре сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми почтили память боевого товарища сержанта милиции Виктора Изъюрова, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Сотрудники спецподразделения почтили память бойца минутой молчания.

«Мы помним о наших боевых товарищах и об их подвигах. Весь отряд гордится Виктором. Его подвиг – пример мужества и храбрости, образец чести и верности долгу», — отметил заместитель командира отряда полковник полиции Иван Зджанский.

4 октября 2003 года сержант милиции Виктор Изъюров выполнял служебно-боевые задачи в г. Грозном. На контрольно-пропускном пункте в Старопромысловском районе преступниками было приведено в действие самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. В результате взрыва милиционер-боец Виктор Изъюров получил тяжёлое ранение. За его жизнь упорно боролись врачи, но от полученных ран боец скончался. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, сержант милиции Виктор Изъюров награжден орденом Мужества (посмертно). В 2004 году на фасаде общеобразовательной школы села Большелуг Корткеросского района Республики Коми, в которой учился Виктор, была установлена мемориальная доска в память об отважном выпускнике.