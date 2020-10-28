ОНФ в Коми добивается ремонта крыши дома в селе Пажга, где на стенах из-за сырости растут грибы

Эксперты Общероссийского народного фронта в Коми обратились к властям, а также в региональный фонд капремонта с просьбой взять на контроль проведение ремонта кровли многоквартирного дома №14 по улице 1-й квартал в селе Пажга Сыктывдинского района. В течение многих лет его жильцы не могут добиться ремонта крыши и систем вентиляции, из-за чего в результате протечек на стенах в квартирах образовалась плесень и растут грибы.

Дом на улице 1-й квартал в Пажге в прямом смысле гниет, в чем убедились общественники.

Сельчане рассказали, что в их доме никогда не проводился ремонт, крыша протекает годами. Кроме того, практически не работает вентиляция. По этой причине на стенах квартир растут поганки, обои отваливаются. Проживая в таких условиях, люди начали болеть. О проблемах жильцов гниющего дома, в том числе, в своем репортаже рассказал победитель журналистского конкурса ОНФ «Правда и справедливость» 2020, корреспондент «Вести-Коми» Василий Канев.

Общественники попросили администрацию Сыктывдинского района и региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов взять на контроль работу управляющей компании, принять меры по организации качественного ремонта для прекращения затоплений и протечек, устранений других недостатков, а также проконтролировать ремонт крыши по программе капремонта.

Руководитель регионального фонда капремонта Александр Толмачев уже отреагировал на обращение. Он сообщил о взятии вопроса на контроль и заключении контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту кровли в указанном доме. Проект должен быть подготовлен до 31 марта 2021 г., после этого фонд запустит процедуру конкурентного отбора подрядной организации по ремонту объекта.

Но до капремонта сельчанам надо как-то жить, отметили общественники. Необходим качественный текущий ремонт для прекращения протечек. Жильцы дома исправно платят по 10 тыс. руб. в месяц за содержание и коммунальные услуги, не считая платежей за капремонт и вывоз отходов.

«Народный фронт в Коми попросил администрацию Сыктывдинского района принять все меры к управляющей организации по проведению качественного текущего ремонта. Впереди зима, а потом — весна, вся вода снова потечет в квартиры жителей, если не предпринять всех должных мер и не проконтролировать вопрос. Сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, нельзя допускать черствого отношения в решении вопросов, от которых зависит здоровье людей. Попросили местные власти взять это на контроль. Активисты ОНФ в Коми в дальнейшем проведут проверочный рейд для контроля ситуации, попросим самих людей дать оценку», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.