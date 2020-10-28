Проект ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» разработал инфографику по возврату НДФЛ за имущественный налоговый вычет

Эксперты и активисты проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» разработали инфографику, которая поможет российским семьям воспользоваться имущественным налоговым вычетом за приобретение жилья. Инфографика содержит информацию о том, куда обратиться для возврата НДФЛ, какой пакет документов необходим, а главное – рекомендации для налогоплательщика, как быстро вернуть положенные 13% от стоимости жилья.

Одним из самых насущных вопросов российских семей является жилищный. Между тем, приобретая жилье, граждане, которые уплачивают налог на доходы, могут вернуть часть уплаченных средств из бюджета, напомнила координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Государство возмещает 13% от стоимости жилья, но при этом устанавливает лимит, из которого будет исчисляться налоговый вычет. Например, в случае приобретения или строительства жилья лимит составляет 2 млн руб. Соответственно, гражданин может вернуть 260 тыс. руб. Правом на возврат НДФЛ при покупке жилья обладает каждый из супругов. Таким образом, указанную сумму супруги могут умножить на два.

Если жилье приобретают в ипотеку, то с процентов, уплаченных по кредиту, можно вернуть также 13%, но с лимитной суммы 3 млн руб. – соответственно, не более 390 тыс. руб. Этим правом можно воспользоваться только на один объект недвижимости.

«Разрабатывая эту тему, мы обнаружили, что российская семья может вернуть от 260 тыс. до 910 тыс. рублей в семейный бюджет при покупке жилья. Такая возможность, предусмотренная налоговым законодательством, демонстрирует выгоду от официального трудоустройства граждан», – подчеркнула Буцкая.

Инфографика по возврату НДФЛ за имущественный налоговый вычет поможет гражданам быстро разобраться в этом вопросе и получить положенные им средства.