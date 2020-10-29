В Сыктывкаре состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику Дню образования вневедомственной охраны

В профессиональный праздник в Управлении вневедомственной охраны Республики Коми состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к 68-ой годовщине создания вневедомственной охраны России. Сотрудников поздравили заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Владимир Груднак и временно исполняющий обязанности начальника вневедомственной охраны подполковник полиции Олег Ульныров.

«Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления с профессиональным праздником – с Днем вневедомственной охраны! С большой самоотдачей и мужеством вы ежедневно стоите на страже важных для государства объектов, недвижимости и имущества граждан и предприятий, участвуете в профилактике правонарушений, обеспечиваете охрану общественного порядка на улицах города. Ваша оперативность реагирования на тревожные сигналы, надежность оказываемых охранных услуг, самоотверженность и отвага, проявляемые при исполнении служебных обязанностей, по праву снискали доверие и уважение людей к деятельности ведомства», — поздравил коллег подполковник полиции Олег Ульныров. Он пожелал сотрудникам, работникам, ветеранам, а также их родным и близким успехов в любых начинаниях, жизненной энергии и энтузиазма, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

За особые отличия на службе сотрудникам и работникам вневедомственной охраны были вручены ведомственные медали и благодарственные письма.

За 10 месяцев 2020 года сотрудники вневедомственной охраны выполнили свою главную задачу – не допустили краж из охраняемых объектов и квартир, при этом было отработано более 2800 сигналов «Тревога» и предотвращено около 350 попыток краж и хищения охраняемого имущества. В рамках взаимодействия с территориальными подразделениями органов внутренних дел было задержано 393 человека за совершение различного рода преступлений и 3160 человек за административные правонарушения.