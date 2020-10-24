Офицер Управления Росгвардии по Республике Коми провел профориентационное занятие для учащихся старшеклассников

Старший помощник начальника отделения по работе с личным составом территориального управления Росгвардии майор Максим Сергеев провел профориентационное занятие для учащихся 11 классов лицея для одаренных детей.
В ходе беседы ребята познакомились с историей и структурой федеральной службы войск национальной гвардии, узнали об условиях поступления в высшие учебные заведения ведомства. Офицер Росгвардии подробно рассказал о правилах приема и вступительных испытаниях в высшие учебные заведения Росгвардии, расположенные в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми и Саратове. В завершение встречи майор Максим Сергеев пожелал школьникам ответственности при выборе профессии, успехов в учебе и спорте, а также ответил на вопросы ребят, заинтересовавшихся службой в Росгвардии.
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