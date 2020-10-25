Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы выявлены административные правонарушения в сфере оборота оружия

С 19 по 24 октября сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 6 правонарушений в области оборота оружия, изъято 7 единиц охотничьего оружия.

К административной ответственности привлечен житель Прилузского района, перевозивший свое охотничье оружие в расчехленном и заряженном состоянии. Составлено 5 административных протоколов за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций, рассмотрено 280 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.