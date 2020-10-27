На конкурс «Твоя мечта» проекта ОНФ «Добровольцы культуры» поступило 87 заявок

На конкурс-смотр общественных инициатив «Твоя мечта» проекта ОНФ «Добровольцы культуры» под руководством члена Центрального штаба ОНФ, писателя и публициста Захара Прилепина прислано 87 заявок. Заседание жюри конкурса для их предварительной оценки состоится 3 ноября. Информация о результатах будет опубликована на официальном сайте добровольцы-культуры.рф.

Участникам конкурса предлагалось разработать проекты по организации регулярных культурных событий и реставрации объектов культурного наследия в Омской, Липецкой и Воронежской областях по пути следования нового межрегионального туристического маршрута «Москва – Рязань – Нижний Новгород», а также формированию новых туристических объектов в этих регионах.

«Очень важно, что откликнулись активисты в сфере сохранения культуры не только из целевых регионов конкурса, но и иных регионов. Лучшие проекты будут представлены федеральным министерствам и ведомствам, и мы будем добиваться, чтобы мечты неравнодушных людей в разных точках нашей страны получили реальную поддержку», – рассказал руководитель проекта ОНФ «Добровольцы культуры» Захар Прилепин.

Среди поступивших проектов 32 предполагается реализовать в Нижегородской области, 14 – в Липецкой области, по 10 проектов – в Воронежской и Рязанской областях. Кроме того, предложено три межрегиональных проекта. Еще 14 заявок прислали активисты из регионов, не относящихся к целевым, однако им будет предложена методическая поддержка по адаптации проектов для реализации на территории целевых регионов конкурса.

Координатор проекта ОНФ «Добровольцы культуры» Дмитрий Кузнецов отметил: «К нам поступили самые разнообразные заявки и проекты: восстановление уникального храма в меловых пещерах в селе Колыбелка Воронежской области, обустройство туристского кластера на соленом озере Эбейты, сохранение старинной деревянной застройки города Рязани и много иных заявок, которые сохраняют наше культурное наследие. Именно в таком разнообразии мы видим развитие культуры нашей страны».

«Сейчас членам жюри необходимо рассмотреть каждый проект и определить, какие меры поддержки со стороны государства могут быть полезны для их воплощения. Для некоторых мероприятий может оказаться достаточно помощи со стороны региональных органов власти, а если потребуется грант Министерства культуры РФ, то мы будем прорабатывать вопросы методической поддержки», – сообщила начальник управления экспертно-аналитической работы, контроля реализации приоритетных решений и национальных проектов Исполкома ОНФ Любовь Солдаткина.