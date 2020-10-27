Проект «Профстажировки 2.0» выпустит для работодателей руководство по проведению онлайн-стажировок

Опыт ведущих компаний – партнеров проекта «Профстажировки 2.0», реализуемого ОНФ и президентской платформой «Россия – страна возможностей», по организации полноценной стажировки для студентов в дистанционном формате ляжет в основу гайдлайна (руководства по использованию), который будет доступен всем пользователям портала Профстажировки.рф.

Эксперты по работе с персоналом компаний – партнеров конкурса «Профстажировки 2.0» поделятся лучшими практическими решениями, форматами взаимодействия и наработками, позволяющими проводить дистанционные стажировки с максимальным погружением стажеров в рабочий процесс. Методическое пособие будет представлять собой сборник кратких советов и правил, которые легко адаптировать под любой тип бизнеса.

«Партнеры-работодатели нашего проекта, организуя дистанционные стажировки для победителей, показали интересный опыт работы со студентами. Мы решили внимательно изучить эти практики и собрать их в некий гайдлайн – методическое пособие. Он будет полезен и для наших новых партнеров, которые активно присоединяются к платформе и размещают свои практико-ориентированные задания. Помимо конкретных решений в него войдут истории трудоустройства наших победителей, прошедших дистанционные стажировки и практики, а также комментарии руководителей HR-департаментов ведущих партнеров. Уверен, что этот ценный практический опыт вдохновит компании активнее участвовать в проекте, смело внедрять у себя новый онлайн-формат стажировок и приглашать к себе больше талантливых ребят», – рассказал руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

Ключевые партнеры проекта поделились успешным опытом проведения дистанционных стажировок.

Директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексей Первенцев отметил, что вынужденный переход всего мира в онлайн имеет много положительных последствий. По его словам, это заметно в том числе при работе с молодыми специалистами: масштабные федеральные проекты теперь не ограничены территориально и могут охватить ребят по всей стране.

«Например, победители проекта «Профстажировки 2.0», которые ранее смогли бы пройти практику в нашей компании, только находясь в Москве или Воронеже, теперь могли делать это из любого региона. Они приняли участие в онлайн-практике «Точка роста в ДОМ.РФ», где на протяжении двух недель выполняли задания, знакомились с экспертами, решали кейсы, участвовали в квизах и играх на командообразование. Тем самым они получили полноценный практический опыт, ценную строчку в резюме и вошли в наш кадровый резерв. Мы будем рассматривать их в дальнейшем на оплачиваемые стажировки и начальные позиции. Этот формат показал отличные результаты и однозначно позволит новым сотрудникам закрепиться в нашей компании», – подчеркнул Первенцев.

Страховой дом ВСК при проведении дистанционной стажировки предоставил победителям виртуальные рабочие места – ноу-хау в удаленном формате работы. Например, студент из Симферополя Геннадий Погуляй стажировался в управлении перспективных технологий, а москвичка Екатерина Харитошкина прошла стажировку в департаменте подбора персонала.

«Результаты говорят сами за себя: оба стажера после месяца стажировки в августе получили предложение о ее продлении до конца 2020 года. Ребята согласились и сейчас успешно работают с ВСК. Также рассматривается продление их контрактов и на 2021 год. Отдельно хотели бы отметить то, что Екатерина Харитошкина, проживающая в Москве, проходит стажировку удаленно. У нее гибкий график, позволяющий совмещать работу с учебой. Сотрудничество в рамках проекта в очередной раз показало свою эффективность для всех участников процесса: для работодателя это возможность найти нужного специалиста, а для стажера – шанс устроиться в крупную технологичную и современную компанию», – рассказала руководитель блока общих и административных вопросов страхового дома ВСК Татьяна Осекина.

Директор по персоналу «Сахалин Энерджи» Александр Шейкин сообщил, что его компания не только провела дистанционную стажировку для 13 победителей, но и организовала для всех студентов, решающих ее кейсы, виртуальное знакомство с островом Сахалин и проектом «Сахалин-2». Ребята узнали о корпоративной культуре компании и возможностях, которые она предоставляет молодым специалистам. Конкурсанты поучаствовали в онлайн-лекциях на темы цифровизации и производства сжиженного природного газа. Сотрудники технического и производственного директоратов, которые оценивали кейсы, рассказали стажерам о специфике своей работы.

«В рамках дистанционной стажировки победители прошли уникальные тесты на анализ числовой и вербальной информации, а также личностный опросник. Как правило, подобные тесты даются на собеседовании в компаниях, которые тщательно отбирают новых сотрудников. Так что ребята получили шанс попробовать себя в роли реального кандидата и получить обратную связь. Каждый смог увидеть свои сильные стороны и определить зоны развития – то, с чем важно работать уже сейчас, чтобы быть конкурентным на рынке труда. Среди студентов, решавших наши кейсы, есть те, кто целенаправленно выбрал нашу компанию и рассматривает ее в будущем для трудоустройства. Они продолжают держать с нами связь, некоторые подали заявки на участие в решении кейсов, запланированных на осень», – отметил Шейкин.

По итогам первой волны конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0» победителями стали 505 студентов, а второй – 636. Всего на платформе проекта размещено 4603 кейса от 1333 работодателей. Подать заявку на кейс можно до 30 ноября.