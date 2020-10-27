Сотрудники вневедомственной охраны Коми ежедневно выезжают на сигналы «тревога»

Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми за прошедшую неделю с 19 по 25 октября 2020 года за совершение различного рода преступлений задержано 5 человек, кроме этого группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержано 26 граждан за административные правонарушения.

На пульт централизованной охраны поступило 82 сигнала «Тревога» из охраняемых объектов и квартир граждан, из них в 10 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

На охраняемых объектах мужчины нарушали общественный порядок на базе детско-юношеской спортивной школы и в заведении общественного питания. Сотрудники безопасности нажали на кнопку тревожной сигнализации. Данные граждане были задержаны и доставлены сотрудниками вневедомственной охраны в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Также сотрудниками вневедомственной охраны по ориентировке полицейских УМВД России по г. Сыктывкару были доставлены мужчины. Один из них подходил по приметам в совершении хищения телефонного кабеля. Мужчина 1987 года рождения, находясь в одном из дворов по улице Морозова, увидел в люке проложенный металлический кабель. Дождавшись удобного момента, он проник в люк и похитил кабель, принадлежащий крупному провайдеру цифровых услуг.

Похищенное имущество он сдал в пункт приема металла.

В другом случае девушка находилась в гостях у молодого человека. Вернувшись домой, гостья обнаружила, что у нее пропало золотое кольцо. Девушка сразу сообщила полицейским о случившемся. После проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к хищению имущества. Им оказался хозяин квартиры, в которой находилась девушка в день совершения преступления. Сумма причиненного ущерба составила более 4000 рублей.

Столичные сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по двум фактам хищения имущества доставили в дежурную часть полиции молодых людей, схожих по приметам. По данным фактам проводится проверка.