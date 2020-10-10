МыВместе: Активисты ОНФ в Коми и волонтеры-медики передали 7 тысяч СИЗов призывникам Сыктывкара

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми и представители ВОД «Волонтеры-медики» обратили внимание на необходимость дополнительной защиты призывников, а также врачей призывных комиссий — в стране и регионе началась призывная кампания в ряды вооруженных сил. С этой целью общественники привезли и передали сотрудникам военного комиссариата города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов республики свыше 7 тыс. средств индивидуальной защиты – маски, перчатки, защитные экраны и антисептические средства.

«Пандемия продолжается, к сожалению. При этом начался призыв на военную службу. Во время сборов для отправки в армию не у всех молодых людей, которые будут отдавать свой ратный долг Родине, могут оказаться средства индивидуальной защиты. Военные хорошо справляются с ситуаций, но тех же масок и перчаток все равно может не хватить. Поэтому общественники не остались в стороне. Продолжим оказывать помощь всем, кому она необходима», — прокомментировала участница акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Представители военного комиссариата поблагодарили общественников за помощь, отметив, что призывная кампания в Коми началась пока только в Сыктывкаре.

«К призывной кампании мы готовы в полном объеме, но помощь всегда нужна, потому что эпидемиологическая обстановка меняется. Защитные маски, перчатки, экраны и антисептики – актуальная поддержка, это хорошее подспорье. Ведь мы работаем не только с призывниками, но и с гражданами, у которых не всегда есть средства защиты. Спасибо Общероссийскому народному фронту и волонтерам-медикам», — сказал военный комиссар города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми Игорь Безручко.