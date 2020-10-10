Центр подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии отметил годовщину образования

В Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации прошли торжественные мероприятия, посвященные 24-й годовщине со дня формирования воинской части.

Командир Центра подготовки полковник Дмитрий Корешков поздравил личный состав с праздником и пожелал военнослужащим крепкого здоровья, постоянного самосовершенствования, профессионального роста и благополучия.

«Сегодня мы отмечаем 24 годовщину со дня образования войсковой части. 10 октября 1996 года приказом министра внутренних дел Российской Федерации создан единственный во внутренних войсках МВД России учебный инженерно-саперный полк с местом дислокации в Республике Коми. В настоящее время наша воинская часть входит в состав войск национальной гвардии Российской Федерации и продолжает подготовку младших специалистов инженерной службы. В этот день хочется выразить слова благодарности всем тем, кто в разные годы служил в ней, кто создавал её славную историю. Тем, кто в самых опасных ситуациях, зачастую с риском для жизни, неизменно проявлял доблесть, мужество и героизм, всегда с честью выполняя поставленные перед ними задачи», — отметил офицер.

Дмитрий Корешков наградил отличившихся военнослужащих грамотами, благодарностями, ценными подарками, а также вручил погоны ко вновь присвоенным воинским званиям.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.