Российский экспортный центр и Бизнес-платформа ОНФ договорились о сотрудничестве в продвижении экспорта высоких технологий

Эксперты «Бизнес-платформы ОНФ» и руководство группы компаний АО «Российский экспортный центр» (АО РЭЦ) обсудили варианты взаимодействия по поддержке экспорта технологий от российских высокотехнологичных компаний малого и среднего бизнеса. В частности, финансовые инструменты поддержки экспорта. Сотрудники АО РЭЦ представили варианты государственной помощи в вопросах экспорта в страны Ближнего Востока, Азии и Африки. Эксперты АНО ДПО “Школа экспорта” рассказали об учебных программах необходимых для качественного масштабирования проектов российского малого и среднего бизнеса в других странах. Итогами встречи стали договоренности о сотрудничестве между экспертами «Бизнес-платформы ОНФ» и АО РОСЭКСИМБАНК. Также были запланированы дополнительные частные встречи компаний с руководством АО РЭЦ. “Крупные технологические предприниматели уже давно начинают выходить на новые рынки своими силами. Они самостоятельно ищут пути развития и инструменты для реализации своих планов по экспорту. России нужно обращать пристальное внимание на такие кейсы, так как именно эти предприниматели являются лицом нашего бизнеса за рубежом, – подвел итоги встречи Михаил Палей, сооснователь и руководитель Бизнес-платформы ОНФ. – Радует, что государственные институты, в частности АО РЭЦ, начали обращать внимание на данную проблему. Такие встречи позволят предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса лучше ориентироваться в финансовых инструментах для экспорта и воплощать свои идеи в жизнь.” “В условиях, когда замедляется производительность труда, а глобальная экономика не показывает должного роста, именно инновационный бизнес можно назвать необходимым ключом к ускоренному развитию экономики страны, – отметил председатель Правления АО РОСЭКСИМБАНК Азер Талыбов. – Для нас очень важно, чтобы предприниматели, которые развивают инновации могли транслировать свои наработки и бизнес-модели всему миру. Это позволит создавать дополнительные рабочие места и повышать эффективность производств. Мы, в свою очередь, готовы предоставить все необходимые инструменты, которые требуются перспективным компаниям для ускоренного развития экспорта.” «Бизнес-платформа ОНФ» – федеральный проект ОНФ, который объединяет предпринимателей, ведущих инновационный импакт-бизнес в России. На встрече в РЭЦ Бизнес-платформу представляли основатели компаний Алгоритмика, BeFit, Убиратор, Genotek, Skill Cup.