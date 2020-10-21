Мониторинг ОНФ: Итоги цифровизации школ в Коми и стране

Народный фронт по результатам мониторинга цифровизации школ, проведенного по президентскому поручению о контроле за реализацией нацпроектов, обратился с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину. В обращении, подписанном сопредседателем Центрального штаба ОНФ, руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой, с учетом выявленных проблем составлены рекомендации ОНФ по достижению целей нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика» по подключению всех российских школ к высокоскоростному интернету.

Мониторинг в сентябре 2020 г. был проведен и в Республике Коми. Активисты регионального отделения ОНФ выявили конкретные проблемные вопросы в этой сфере республики: не во всех школах есть интернет, низкая скорость передачи данных, высокая стоимость услуги.

Например, на момент проверки не было интернета в школах сел Керчомъя и Руч Усть-Куломского района, а также в школе поселка Усть-Лэкчим Корткеросского района. Низкая скорость соединения выявлена в начальной школе села Вольдино Усть-Куломского района. Высока стоимость интернета на момент проверки была в общеобразовательной школе поселка Ираёль Сосногорского района – свыше 26 тыс. руб. ежемесячно за доступ к сети. При этом, был проведен выборочный, а не сплошной мониторинг, отметили общественники.

В то же время сотрудники школы в Ираёле в ходе мониторинга ОНФ пояснили, что скорость интернета у них высокая, что достаточно для обучения. В школе пять предметов ведутся дистанционно — преподают учителя из Сыктывкара. После мониторинга Народного фронта в сентябре 2020 г. провайдер снизил стоимость услуги до 21 тыс. руб.

«Проблемы с интернетом в школах есть. Это показал мониторинг в Республике Коми и в других регионах. Вопрос необходимо решать — для этого ОНФ и провел исследование. Цифровизация – будущее. А будущее должно начинаться со школьной скамьи», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Республике Коми, модератор тематической площадки «Образование» Татьяна Астарханова.

По итогам мониторинга по всей стране ОНФ рекомендует провести аудит наличия в школах современного оборудования для высокоскоростного интернета и определить их потребность в обновлении такого оборудования, предусмотреть мероприятия в нацпроекте «Образование» по обновлению или созданию в школах данной инфраструктуры, провести мониторинг стоимости услуг интернет-провайдеров и установить причины завышения цен для школ, а также рассмотреть вопрос о необходимости субсидирования расходов школ на оплату услуг интернет-провайдера.

«Интернет в школе – важное условие для создания цифровой образовательной среды, крайне необходимой в условиях пандемии. Президент поручил Правительству до конца 2021 года обеспечить подключение всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету, и Общероссийский народный фронт держит этот вопрос на постоянном контроле», – подчеркнула Шмелева.

При этом в нацпроекте «Образование» указана цель подключения 70% школ к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с в городах и не менее 50 Мбит/с в сельской местности, а оснащение всех школ высокоскоростным интернетом должно завершиться к 2024 г.

В сентябре 2020 г. Народный фронт провел опрос «Мониторинг качества и стоимости услуг, предоставляемых интернет-провайдерами в общеобразовательных организациях», в котором приняли участие руководители 2 689 школ из 73 российских регионов.

В опросе ОНФ «Мониторинг качества и стоимости услуг, предоставляемых интернет-провайдерами в общеобразовательных организациях» по всей стране приняли участие руководители 2 689 школ из 73 российских регионов. Оказалось, что интернетом с заданной скоростью сейчас оснащены 42% городских и 34% сельских школ. 23% опрошенных сообщили о проблемах с оборудованием для интернет-доступа (одна точка доступа на всю школу, морально устаревшее оборудование).

«Очевидно, одного факта наличия интернет-подключения недостаточно для доступа региональных педагогов к единому образовательному пространству, лучшим образовательным материалам и современным сервисам по работе с детьми, управлению школой. ОНФ предоставил собранную информацию Правительству Российской Федерации, предложив дополнить национальный проект «Образование» мероприятиями по обеспечению стабильной работы высокоскоростного интернета в школах, а также провести на площадке ОНФ совместное экспертное заседание по уточнению качественных показателей эффективности реализации национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика». Региональные эксперты ОНФ будут оценивать изменения в каждом регионе по этим показателям в течение 2021 года в рамках ежеквартального мониторинга ОНФ», – сообщила Шмелева.

«Все проблемы, которые были выявлены в рамках проведенного ОНФ опроса среди руководителей образовательных учреждений, требуют более детального изучения, а при необходимости комплексных межведомственных решений и корректировки мероприятий национальных проектов «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Образование». Целью такой работы является не поиск и наказание виновных, а оперативное определение значимых точек роста и активное продолжение реализации задач, от которых зависит в том числе цифровое будущее нашей страны», – подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.