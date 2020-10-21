Начальник отдела вневедомственной охраны по г. Усинску рассказал о преимуществах службы в рядах Росгвардии

В Общественной приемной Главы Республики Коми по г. Усинску состоялась прямая линия на тему «Как поступить на службу во вневедомственную охрану: вопросы и ответы». Гостем мероприятия стал начальник отдела вневедомственной охраны по г. Усинску майор полиции Михаил Шарыпов.

Офицер рассказал о порядке поступления на службу, о требованиях, предъявляемых к кандидатам, а также о предусмотренных социальных гарантиях и льготах. «Основными задачами нашей службы являются охрана объектов и квартир граждан, а также охрана общественного порядка и обеспечение безопасности,- отметил Михаил Шарыпов, — поэтому на первом месте стоит страхование жизни и здоровья сотрудника, а также полное медицинское обслуживание и возможность выхода на пенсию через 13 лет службы. Другими важными достоинствами прохождения службы в рядах вневедомственной охраны являются достойная заработная плата, ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска с членом семьи, компенсация на приобретение жилья при выслуге от 10 лет и возможность обучения в ведомственных ВУЗах».

В завершение встречи майор полиции Михаил Шарыпов рассказал о вакантных должностях в отделе вневедомственной охраны по г. Усинску.