Эксперты ОНФ потребовали ускорить создание необходимой правовой базы для непрерывного медицинского образования

На круглом столе «Развитие системы непрерывного медицинского образования», проведенном тематической площадкой ОНФ «Здравоохранение», эксперты потребовали от правительства Российской Федерации ускорить подготовку и принятие нормативно-правового регулирования непрерывного медицинского образования, которое должно стать доступным для всех медработников.

«Внедрение непрерывного медицинского образования в России – это огромный шаг вперед для улучшения качества оказания медицинской помощи в стране. Оно обязывает каждого доктора ежегодно постоянно повышать свои знания и умения. За последние пять лет отработана методика образовательного процесса, а в сам процесс непрерывного медицинского образования уже включились сотни тысяч врачей, которые, участвуя в различных образовательных мероприятиях, ежегодно набирают определенное число баллов. Минздрав России на специальном сайте фиксирует, какие мероприятия посетил врач, оценивает уровень его образовательной активности. Однако до настоящего времени не существует нормативно-правового документа, подтверждающего легитимность непрерывного медицинского образования в нашей стране, что вызывает негативную реакцию медицинского сообщества» – сообщил, открывая заседание круглого стола, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

При этом Рошаль обратил внимание собравшихся на проблему качества услуг в сфере дополнительного медицинского образования, особенно в образовательных организациях, которые не занимаются медицинским образованием по своему основному профилю.

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова отметила, что «лицензии на оказание услуг по дополнительному образованию выдаются на уровне регионов, при этом такая лицензия не разделяется по направлениям подготовки, и организация, имеющая право оказывать услуги по дополнительному образованию, может обучать как врачей, так и учителей, а также других специалистов в рамках одной лицензии».

Кроме того, заместитель министра здравоохранения России подчеркнула, что в сложившейся ситуации федеральное министерство не имеет сведений о региональных организациях, оказывающих услуги по дополнительному медицинскому образованию, и не может регулировать их деятельность. В качестве возможного решения проблемы Семенова предложила проработать вопрос о введении дополнительных требований и отдельном лицензировании для дополнительного медицинского образования.

Рошаль также обратил внимание участников круглого стола на организационные проблемы при разработке нормативного регулирования непрерывного медицинского образования.

«Ранее национальным проектом «Здравоохранение» были предусмотрены разработка и принятие в 2019 году проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и другие нормативные акты, предусматривающих обязательность непрерывного совершенствования квалификации медицинских работников. Однако летом 2019 года проектным комитетом по национальному проекту «Здравоохранение» было принято решение об исключении из национального проекта соответствующих пунктов», – заявил он.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ отметил недопустимость подобных решений в отношении такого важного института поддержки профессионального уровня медицинских работников, как непрерывное медицинское образование, и потребовал немедленно вернуть в национальный проект «Здравоохранение» соответствующие этапы и контрольные точки, а также потребовал ускорить разработку федерального закона, регулирующего непрерывное медицинское образование в России.

По мнению экспертов ОНФ, к концу 2020 г. в области НМО сложилась ситуация полной неопределенности: срок реализации Концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования в России истекает в 2020 г., а нормативный правовой акт, регулирующий систему НМО в России, так и не был принят, при этом в настоящее время уже около 500 тыс. врачей и 1,5 млн специалистов среднего звена на портале непрерывного медицинского образования имеют личные кабинеты с начислением соответствующих баллов, проведен пилотный проект для формирования данной системы.

Рошаль потребовал срочно решить вопрос с правовым статусом непрерывного медицинского образования, особенно в свете того, что с 1 января 2021 г. начинается процедура повторной аккредитации медицинских работников, а ситуация с теми, кто уже набрал необходимые балы НМО, остается неясной.

Семенова заявила, что текущие баллы обязательно будут учтены при прохождении процедуры аккредитации медицинских работников, а соответствующий законопроект находится на завершающей стадии согласования и будет внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию.

Ректор Новосибирского государственного медицинского университета Игорь Маринкин предложил предоставлять право на дополнительное медицинское образование только тем медицинским образовательным организациям, в которых имеются ординатуры по соответствующим специальностям.

По мнению референта департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Дмитрия Бурункина, необходимо развивать общественную профессиональную аккредитацию, которая позволит медработникам оценивать качество образования в организациях уже после выдачи лицензии на образовательную деятельность.

Член Центрального штаба ОНФ, ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале Елена Малышева отметила, что «все стандарты дополнительного медицинского образования должны разрабатываться профессиональными медицинскими сообществами, в онлайн-формате должна преподаваться только теория, а практические навыки должны подтверждаться в специальных манипуляционных центрах, аттестация по таким программам должна проходить в ходе независимого экзамена».

Секретарь комиссии по оценке соответствия мероприятий и материалов КС по развитию НМО Минздрава России Залим Балкизов сообщил, что сейчас около 600 рецензентов оценивают в том числе качество, этичность и ангажированность программ непрерывного образования. «Рецензенты работают на волонтерских началах, и итоговая оценка зависит от степени их вовлеченности в этот процесс, поэтому сейчас зачастую можно увидеть как излишне жесткие, так и слишком мягкие оценки», – пояснил эксперт.

Семенова сообщила, что Минздрав поддерживает финансирование повышения медицинской квалификации за счет бюджета. «Сейчас на дополнительное повышение квалификации для врачей, планируемое раз в три года, предусмотрено 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Кроме того, федеральным бюджетом финансируется соответствующий интернет-портал. Минздрав также гарантирует получение бесплатного дополнительного медицинского образования раз в пять лет», – рассказала она.

Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Юрий Нечепоренко пояснил, что ФОМС тоже является дополнительным источником финансирования повышения медицинской квалификации. «Финансовые возможности программы дополнительного медицинского образования позволили за три с половиной года обучить 90 тысяч медработников, в том числе 70 тысяч врачей. Однако должны быть созданы дополнительные источники для обучения всех медработников», – отметил он.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, председатель Новосибирской областной ассоциации врачей Сергей Дорофеев выступил с предложением о разработке специального образовательного сертификата для финансирования дополнительного медицинского образования, который бы обеспечил врачу право выбора образовательной организации при выборе обучения, в том числе и в другом регионе.