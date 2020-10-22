ОНФ и Минстрой России подготовили «эмоциональную» памятку ЖКХ

Эксперты Народного фронта вместе со специалистами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработали «эмоциональную» памятку ЖКХ. Как пояснили составители памятки, взаимодействие со сферой жилищно-коммунального хозяйства нередко становится источником различных эмоций – от негодования из-за отключения электроэнергии, злости из-за ошибок в квитанции до радости от включения отопления или приятного удивления от установки контейнеров для раздельного сбора мусора.

Памятка представлена в визуально-графическом формате. В ней собраны полезные вопросы и ответы на них, которые призваны увеличить позитивные эмоции потребителей жилищно-коммунальных услуг и предотвратить нарушения жилищных прав граждан.

Например, в памятке расписан порядок действий при получении квитанции за ЖКХ с необоснованными начислениями. Юристы рекомендуют первоначально обратиться к управляющей организации, занимающейся обслуживанием дома, для установления факта правомерности появления той или иной строчки в платежном документе. Если допущены нарушения – потребителю сделают перерасчет, если все корректно – квитанцию надо оплатить.

Кроме того, в памятке рассказывается о том, что делать, если в доме или квартире случилась экстренная ситуация (засор в мусоропроводе или прорвало трубу). Так, оператор аварийно-диспетчерской службы при звонке должен сообщить вам регистрационный номер заявки, сроки исполнения, а также перечень необходимых мероприятий. К примеру, 30 минут отводится на локализацию повреждений внутридомового холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. Два часа – на локализацию засоров в водоотведении. Если время не соблюдается, это является основанием для обращения в управляющую компанию или контрольно-надзорный орган для проведения проверки.

Также в памятке разъясняется, что установка внутриквартирных приборов учета электричества, воды и газа является обязанностью, установленной законом. Если приборов учета нет – плата за жилищно-коммунальные услуги, за исключением газа, рассчитывается исходя из нормативов потребления с применением повышающего коэффициента. Пригласить специалиста для поверки необходимо по истечении межпроверочного интервала, который указывается в паспорте счетчика. Если в счетчике обнаружена неисправность или повреждение, нарушение целостности пломб, если истек срок его поверки, то необходимо незамедлительно сообщить об этом управляющей организации, иначе будет сделан перерасчет.

Памятка для ознакомления и свободного тиражирования будет размещена на сайте и в социальных сетях ОНФ, а также в официальных аккаунтах Минстроя России.