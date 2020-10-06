Минстрой России разместил 31 кейс на платформе профстажировки.рф

Стратегический партнер проекта «Профстажировки 2.0» Минстрой России разместил новые практические задания для участников третьей волны конкурса студенческих работ. Сейчас на платформе профстажировки.рф – 31 кейс от строительного ведомства. Авторы лучших решений получат возможность реализовать свои проекты в рамках реальной стажировки. Так, студентам предлагается поучаствовать в формировании предложений по гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС для обеспечения полноформатного функционирования единого рынка в секторах строительных услуг. Молодые люди также могут поработать над усовершенствованием порядка применения нормативно-технических документов в строительстве. Это позволит сократить количество обязательных требований и установить рекомендательный характер большей части национальных стандартов и сводов правил, чтобы обеспечить соблюдение требований безопасности зданий и сооружений. Еще одна непростая, но важная задача – предложить идеи по применению в России универсальной контрактной базы Международной федерации инженеров-консультантов. Типовые контракты этой базы содержат достаточно много положений, которые по своему регулированию вступают в противоречие с императивными нормами российского законодательства. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков также пояснил, чем важен конкурс для ведомства. «Мы сформировали 31 кейс. Задачи отвечают на многие вопросы развития строительной отрасли и будут интересны широкому ряду специалистов. Нам важно привлечь в отрасль молодых профессионалов. Их воспитание – задача, которую нужно решать каждый день. Ведь они – наше будущее. Конкурс, инициированный АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом, поможет сформировать базу перспективных специалистов, способных изменить отрасль, привнести в строительство новые идеи, перезапустить привычные процессы». Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин отметил, что участники третьей волны начали активно подавать заявки на кейсы Минстроя. «Минстрой России одним из первых подключился к нашему проекту, создав все условия для практик и стажировок победителей. Развивать проект помогает министр строительства и ЖКХ Владимир Владимирович Якушев. По итогам третьей волны конкурса министерство получит не только отличных стажеров, но и новых молодых сотрудников», – уверен Семин. Напомним, победителями второй волны конкурса стала команда студентов Тюменского индустриального университета. Их научная работа была посвящена разработке правил проектирования установок кондиционирования питьевой воды. Девушки успешно прошли стажировку в Научно-исследовательском институте строительной физики. «Профстажировки 2.0» – совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». По итогам первой волны конкурса победителями стали 505 студентов, а второй – 636. Всего на платформе проекта размещен 4561 кейс от 1322 работодателей. Подать заявку на кейс можно до 30 ноября.