За неделю росгвардейцами Республики Коми изъято 9 единиц охотничьего оружия

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 2 нарушения в области оборота оружия, изъято 9 единиц охотничьего оружия, составлено 3 административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций, рассмотрено 267 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.
В правоохранительные органы обратился гражданин с просьбой оказать содействие в розыске принадлежащего ему огнестрельного гладкоствольного оружия. Как оказалось, утерю своего оружия гражданин допустил по небрежности, не обеспечив надежность его хранения при транспортировании на плавательном средстве. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы напоминают о необходимости соблюдать меры сохранности оружия при перевозке и транспортировании. Утерянное оружие, найденное другими лицами, может быть использовано в противоправных целях, повлекших тяжкие последствия.
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