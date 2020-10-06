В новой серии проекта ОНФ и Центра поиска пропавших людей: почему к «потеряшкам» не обращаются по отчеству

ОНФ и Центр поиска пропавших людей представляют новую, 5-ю серию документального сериала «Неспокойные ночи. LizaAlert» о жизни поисково-спасательного отряда. В ней руководитель направления «Лес на связи», руководитель административной группы проекта ОНФ «Поиск» Олег Леонов рассказывает о главной ошибке, которой необходимо избежать спасателю, дистанционно выводящему людей из леса; о том, как по загруженности «Лизы Алерт» можно узнать, в каком регионе сейчас богатый грибной урожай. Зачем, уходя в лес, нужно брать два мобильника; почему к «потеряшкам» обращаются по имени, вне зависимости от их возраста, и что пьют члены отряда во время ночных лесных поисков. «У меня в жизни все было хорошо. Я работал в крупных компаниях, занимал должность либо директора по маркетингу, либо коммерческого директора, пока не столкнулся с «ЛизаАлерт», – вспоминает в фильме Леонов. – И я понял, что не все в жизни решают деньги, и пошел заниматься поисками. У меня направление «Лес на связи», в прошлом году это было 60% всех лесных поисков. И у нас права на ошибку нет совсем, ведь если мы работаем с качеством ниже 100%, значит, мы являемся причиной гибели «потеряшек». За первые шесть часов серия, размещенная на https://www.youtube.com/watch?v=QLuv7GnVblk, набрала 2,8 тыс. просмотров, а первую серию проекта посмотрели уже более 45 тыс. раз. Общественники ожидают, что фильм про жизнь во спасение других людей привлечет в отряд новых добровольцев.