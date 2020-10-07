Большинство российских студентов назвали комфортными условия проживания в студенческих общежитиях

В онлайн-мониторинге студенческих общежитий, который «Молодежка ОНФ» проводит с сентября, приняли участие уже около 3 тыс. студентов. Из них 843 студента вузов и ссузов назвали уровень комфорта средним. Хорошими условия жизни считают 773 человека, 113 – плохими. Больше всего российскую молодежь беспокоит соседство с насекомыми и грызунами. 1452 студента жалуются на клопов, тараканов и даже мышей. «Нужно систематически проводить дезинфекцию. Клопы в мебели и на постели – нарушение всех эпидемиологических норм! Очень много тараканов даже после санитарной обработки», – отмечают в анкетах студенты из Республики Татарстан. Многим студентам мешает комендантский час. 29,7% опрошенных назвали это большим неудобством. Молодые люди работают и не успевают вернуться до установленного времени. «Вместо вахтеров и комендантского часа можно установить домофон и принять охранника для ночной смены», – пишут в комментариях студенты из Казани. В некоторых учебных заведениях стоимость проживания в общежитии превышает размер стипендии. Среди прочих проблем опрошенные называют трещины на фасадах и внутри зданий, разбитые лестницы и коридоры, плохое состояние балконов, плесень, сломанную мебель и технику. Некоторые студенты из Смоленска, Улан-Уде, Челябинска, Москвы, Симферополя, Белгорода и Владивостока недовольны графиком работы душа или его отсутствием. В большинстве общежитий не проведен интернет. «Из-за пандемии нас перевели на дистанционное обучение, но у нас в общежитии уже полтора года не работает WI-FI! О каком комфорте может идти речь?!» – возмущаются студенты из Москвы. Напомним, онлайн-опрос «Молодежки ОНФ» проходит анонимно. Анкеты размещены на официальных страницах команды в соцсетях. Идея мониторинга возникла после ряда негативных постов о состоянии некоторых общежитий, которые появились в сентябре. Опрос продлится до конца октября. По результатам анкетирования участники «Молодежки ОНФ», которые живут в общежитиях, предложат свои варианты решения проблем в регионах.