Активисты ОНФ в Коми высадили в детском парке в Ухте сто саженцев сосны

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми провели экологический субботник в Ухте, высадив 100 саженцев сосны в детском парке Центра развития творчества детей и юношества имени Генриха Карчевского. Тем самым общественники обновили уникальную зеленую территорию, которую создал организатор детского движения и первый директор дома пионеров в Ухте, чье имя сейчас носит детский центр.

В экосубботнике ОНФ приняли участие представители дружественных общественных организаций, а также маленькие посетители парка. Так, участница акции #МыВместе Гоар Авакемян пришла сажать саженцы вместе со своим племянником.

«Такие экологические субботники мы продолжим организовывать и дальше, и обязательно будем их проводить вместе с подрастающим поколением. Ведь дети и природа — это наше будущее», — отметил активист регионального отделения ОНФ в Коми, организатор субботника Максим Майер.

Для проведения в Ухте экологического мероприятия активисты Народного фронта привезли саженцы сосны из Корткеросского района, растения предоставил «Коми региональный лесопожарный центр». Помощь в организации этой работы оказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

«Экологические субботники с посадкой деревьев активисты регионального отделения ОНФ проводят регулярно, это хорошо налаженная, системная работа. В нее включаются местные жители и общественные организации. Если есть необходимость, помощь всегда оказывают местные власти, государственные и муниципальные организации. Все это дает отличные результаты», — прокомментировал Ковалев.

Уникальная детская зеленая территория в Ухте – детище педагога Генриха Адольфовича Карчевского, отдавшего всю свою жизнь воспитанию подрастающего поколения и ушедшего из жизни в 1992 г. Благодаря его усилиям в городе была сохранена лесная зона для детей и последующих поколений.

Ранее активисты ОНФ в Коми озеленили территорию новой школы в развивающемся микрорайоне Сосновая Поляна поселка городского типа Краснозатонский в Сыктывкаре, а также высадили вокруг детской площадки на Покровском бульваре в Сыктывкаре деревья и кустарники, сделали газоны.