В Норильске приступила к ликвидации экологического ЧС третья смена «Молодежки ОНФ»

Сводный отряд «Молодежки ОНФ» продолжает работать в зоне экологической чрезвычайной ситуации в районе Норильска. Участники команды совместно с сотрудниками МЧС, АО «НТЭК», Морской спасательной службы и Специализированного профессионального аварийно-спасательного формирования «Природа» помогают ликвидировать последствия разлива дизельного топлива. Сводными отрядами «Молодежки ОНФ» в две смены уже было промыто 980 куб. м грунта, погружено и вывезено вертолетами 338,5 т отработанных бонов и загрязненного ила, обработано 390 кв. м поверхности реки Амбарная, обработано раствором «гидробрейка» 39,2 тыс. кв. м береговой линии. «Наша группа загружала мешки с отработанным сорбентом и отвозила их на площадку для погрузки в вертолет. Сегодня мы доставили на точку 843 мешка», — рассказал участник «Молодежки ОНФ» Алексей Нешко. В сводном отряде второй смены работали без выходных 30 ребят из Красноярского, Камчатского и Краснодарского краев, Оренбургской, Саратовской, Амурской, Псковской областей, Татарстана, Коми и Дагестана, из Москвы, Ростова–на–Дону, также к нему присоединились студенты Норильского индустриального института. «Все дружные, работящие, знали, куда и для чего едут и на что идут. Мы очень быстро сформировали дружную команду. У «Молодежки ОНФ» есть слоган: «Быть, а не казаться». И именно здесь мы подтверждаем эти слова, работая, помогая природе», – отметил участник «Молодежки ОНФ» из Саратова Дмитрий Горбач. С 8 сентября к работе в Норильске приступила уже третья смена команды «Молодежки ОНФ». В нее вошли ребята из Москвы и Московской области, из Ингушетии, Чечни, Саратовской, Иркутской, Белгородской, Ивановской, Самарской, Пензенской, Рязанской областей, Камчатского и Красноярского краев, а также из Норильска, Севастополя и Ставрополя. «Обращаюсь к Вам, парни, кто топил печку по ночам, работал без отдыха в течение дня в крайне непростых условиях. Вам – слова благодарности. Вы убедились, что такое настоящее общее дело и дружба. И где бы мы ни находились – я в Иркутской области сейчас, вы – на Таймыре, нас объединяет цель. Это сохранение и защита страны, государства и решение проблем людей, которые в силу различных обстоятельств оказались в сложной ситуации. Это и есть то самое добро, которого должно быть больше в жизни каждого из нас. Я думаю, командировка в Норильск надолго останется в ваших сердцах», – поблагодарил за работу участников второй смены заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.