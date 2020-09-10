Эксперты ОНФ выступили за актуализацию стандартов строительства скоростных дорог для повышения их безопасности

На международном форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» в Сочи эксперты ОНФ выступили за ужесточение стандартов строительства скоростных дорог с точки зрения повышения их безопасности. «Главное внимание в вопросах повышения скорости должно отводиться безопасности участников движения. Для достижения высокого уровня безопасности магистралей необходимо ужесточение подходов по содержанию дорог, ведь на скорости 150 км/ч автомобиль за минуту проезжает 2,5 километра. А это значит, что необходимо увеличить расстояния по предупреждению о проводимом ремонте, должны быть увеличены съезды к объектам придорожного сервиса, информация на указателях должна быть короткой и ясной», – отметил член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев. Он поделился результатами инспекции новой скоростной трассы «Нева»: «После жалоб со стороны водителей на новую автодорогу М-11 «Нева» мы провели инспекцию всех аварийных мест и оценили комфорт передвижения по дороге. К сожалению, на новой трассе европейского уровня мы не обнаружили безопасности и сервиса, соответствующего этому уровню. На одном только 667-м километре автодороги происходят регулярные ДТП. Что говорит о необходимости срочного пересмотра нормативной базы для проектирования и строительства скоростных дорог». Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов тоже выступил за модернизацию российских стандартов скоростных дорог, поскольку сейчас они не соответствуют современным реалиям. «В случае модернизации и осовременивания входящих параметров для проектирования дорог также получится значительно сэкономить на проектах и на строительстве дорог при обеспечении высокого уровня безопасности дорожного движения», – добавил он. Шкуматов назвал ряд требований, которым должна соответствовать скоростная трасса: «Разумеется, скоростные дороги должны иметь искусственное освещение, ясно видимую дорожную разметку, разделительные барьеры (отбойники), специальные аварийные карманы, зоны отдыха, на таких дорогах должны отсутствовать пересечения с другими дорогами и пешеходные переходы на одном уровне. Дорога должна содержаться в идеальном состоянии, а водители должны предупреждаться о неожиданностях значительно заранее».