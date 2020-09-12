ОНФ в Коми призвал власти выполнить свои обязательства по ремонту дороги в микрорайоне Чит в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратились в администрацию Сыктывкара с просьбой выполнить свои обязательства перед жителями по ямочному ремонту участков дороги в микрорайоне Чит. Ранее чиновники официально проинформировали граждан, что к августу 2020 г. на дороге будет проведен ямочный ремонт, отсыпана асфальтобетонная смесь, однако работы так и не были проведены. Местные жители обратились за помощью к общественникам.

Граждане сообщили, что дорога в микрорайоне Чит с частной застройкой полностью разбита от улицы Пермской и магазина «Корзинка» до железнодорожного переезда. Микрорайон расположен рядом с рекой Сысола. Ближе к реке на дороге торчат огромные бревна, по которым могут проехать только большие машины, таксисты тоже отказываются здесь ездить, посетовали местные жители.

«Мы живем в самом низу, возле реки, нас много семей с детьми. Мы не можем подъезжать к нашим домам. Детей не можем отвезти в больницу, в сады и школы. Нам не нужен асфальт, мы просим что-то сделать с этими бревнами, как-то подсыпать щебнем или чем-то еще, самим нам это не под силу, нужна техника. Но все наши многочисленные обращения в администрацию города принесли только пустые обещания. До сих пор ничего не сделано. Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос», — сказала жительница микрорайона Анна Сивкова.

Первоначально в администрации Сыктывкара с пониманием отнеслись к чаяньям местных жителей и пошли навстречу. Так, 25 июня 2020 г. мэрия в письменной форме известила граждан о том, что управление ЖКХ, рассмотрев обращение, провело выездную проверку, в ходе которой было установлено, что на проезжей части от дома №19/1 микрорайона Чит до железнодорожного переезда имеются частичные разрушения асфальтобетонного покрытия. Проверяющие также установили, что в районе ж/д переезда на проезжей части выступают бревна. В администрации сообщили, что силами муниципального казенного предприятия «Дорожное хозяйство» будут выполнены работы по ямочному ремонту в районе магазина «Корзинка», в районе ж/д переезда будет произведена отсыпка асфальтобетонной крошкой в срок до 30 июля 2020 г.

Активисты ОНФ в Коми в сентябре 2020 г. на основании обращения жителей провели рейд и зафиксировали, что работы проведены не были.

«Необходимо, чтобы органы власти безусловно выполняли свои обязательства перед гражданами. Попросили администрацию Сыктывкара принять все меры для выполнения ремонтных работ на дороге в микрорайоне Чит еще до холодов. Этот участок также внесен на интерактивный ресурс проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Обратились к местным властям с предложением рассмотреть вопрос о внесении всей дороги в план капитального ремонта», — сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.